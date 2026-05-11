El alcalde de Málaga valora el "paso más" para que el centro de semiconductores de IMEC sea "sea una realidad"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torres, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este lunes "el paso más" para la construcción del futuro centro de semiconductores que se construirá en Málaga TechPark y que será gestionado por IMEC, después de que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública haya informado de la adjudicación por más de 168 millones de euros las obras para la construcción del mismo.

De la Torre, cuestionado por los periodistas, ha incidido en que es "un tema ya esperado". "Quedan más inversiones por hacer; la cifra global es superior a la cifra que se indica en esa publicación", ha apuntado.

Por lo tanto, ha recordado que "el Estado como la propia Junta también tienen previsto inversiones posteriores, instalaciones y demás, para que sea una realidad en poco tiempo".

"Hay que saludar ese tema en términos positivos, lógicamente", ha dicho el alcalde, que ha valorado que se trata de "un paso más y quedan más pasos por dar para que dentro de dos años, poco más de dos años, sea una realidad este centro tan importante para el progreso tecnológico de Málaga, de Andalucía y de España", ha concluido.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha adjudicado por más de 168 millones de euros las obras para la construcción del futuro centro puntero de semiconductores que se construirá en Málaga TechPark, la tecnópolis malagueña, y que será gestionado por IMEC.

Esta licitación se divide en dos lotes. Por un lado, un contrato para la construcción de la sala blanca con la que contará el centro, adjudicada por 163,4 millones de euros --impuestos indirectos no incluidos-- a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por OHL, Construcciones Sánchez Domínguez Sando e Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos, S.A.

El segundo contrato es para la construcción de la central eléctrica que suministrará energía al centro y que se ha adjudicado por 4,9 millones de euros --impuestos indirectos no incluidos-- al Grupo Render Industrial, S.L., han confirmado fuentes de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica.

Cabe recordar que el futuro centro gestionado por IMEC, líder en investigación en chips y semiconductores, se dedicará al prototipado de chips de nueva generación.