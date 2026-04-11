Ana Mata, elegida por unanimidad nueva presidenta del PP de Mijas (Málaga)

Ana Mata, nueva presidenta del PP de Mijas, junto con Elías Bendodo y Patricia Navarro - PP

MIJAS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

Ana Mata, actual alcaldesa del municipio malagueño de Mijas, ha sido ha sido elegida por unanimidad este sábado nueva presidenta del Partido Popular de la localidad.

Así, se abre un nuevo capítulo en la trayectoria política de la ciudad, de la que la nueva presidenta ha dicho que tiene "todo su compromiso para seguir transformándola y consolidarla como la gran ciudad que es, la tercera más importante de la provincia de Málaga".

La elección se ha producido durante la celebración del IX Congreso Local del Partido Popular de Mijas. Este nombramiento pone fin al gobierno de la comisión gestora, presidida hasta el momento por Félix Romero, y abre un tiempo nuevo "para impulsar Mijas, y hacerlo de la mano de un PP fuerte, que ha demostrado ser garantía de gestión en todos los municipios del entorno, y que está muy seguro de sí mismo y de lo que hay que hacer".

El IX Congreso Local ha contado con la presencia de Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP nacional; Patricia Navarro, presidenta del PP de Málaga; las alcaldesas Natacha Rivas (Algarrobo), Ana Mula (Fuengirola), Margarita del Cid (Torremolinos) y María Paz Fernández (Ronda); el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara; y otros dirigentes provinciales y regionales.

Mata ha sido elegida por unanimidad en una votación que se ha realizado a mano alzada y que ha estado precedida de una mesa redonda con la participación de las cuatro regidoras citadas.

DANIEL GÓMEZ TERUEL, NUEVO SECRETARIO GENERAL

Tras su elección, Mata ha comunicado el nombre de Mario Bravo, actual concejal de Economía y Hacienda de Mijas, como vicepresidente de su junta directiva en el PP de Mijas. Daniel Gómez Teruel, actual concejal de Playas, Parques y Jardines y Servicios Operativos, es el nuevo secretario general.

Como vicesecretarios, Mata ha elegido a Silvia Marín, Ángel Herrera, Carmen Márquez, Charo Cara, Juan José Torres, Marco Cortés, Mari Francis Alarcón y Melisa Ceballos, mientras que como tesorera ha elegido a Trinidad Bornao.

Durante su intervención, Mata ha calificado como un privilegio trabajar por y para los mijeños, algo que conlleva una exigencia muy alta. De hecho, ha explicado que Mijas tiene todo lo necesario para "romper esquemas, salirse del cuadro, ser una tierra más pujante, más rica, con más empleo".

"Tiene un territorio tan grande como diverso. Somos el tercer municipio más importante de la provincia de Málaga porque somos el tercer municipio más poblado... y también somos un polo constante de atracción. Es decir, la gente quiere vivir aquí, quiere hacer su vida en Mijas", ha asegurado.

Sin embargo, ha señalado que Mijas "ha estado frenada por la falta de visión y por la batalla política que ha impedido un desarrollo igual que el de otros municipios".

Ante ello, ha continuado, "se encuentra la capacidad de gestión del Partido Popular, poniendo como ejemplo la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía". "El Partido Popular es y será garantía de gestión. La gestión lleva al progreso, a la riqueza económica, a la generación de empleo, a la atracción de inversiones y al desarrollo ordenado", ha asegurado.

Por último, ha reivindicado "el poder transformador e impulsor del Partido Popular en los municipios que gobierna". "Miremos alrededor, miremos a Marbella, a Torremolinos, a Málaga, a Fuengirola... El trabajo del PP ha impulsado notablemente todas las localidades que ha gobernado. Y eso es lo que vamos a hacer en Mijas", ha concluido.