Antequera acogerá el sábado 30 de mayo el IV Encuentro de peñas, asociaciones y entidades taurinas de Málaga

Cartel del IV Encuentro de peñas, asociaciones y entidades taurinas de la provincia de Málaga - DIPUTACIÓN

ANTEQUERA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El IV Encuentro de peñas, asociaciones y entidades taurinas de la provincia se celebrará en Antequera (Málaga) el próximo sábado 30 de mayo, un acto organizado por la Diputación de Málaga en el que se rendirá un homenaje al empresario Juan Manuel Pozo Torres, "por la extraordinaria labor que ejerce en beneficio de la fiesta nacional".

La peña taurina Los Cabales, cuya sede se encuentra en el patio de caballos de la plaza de toros de Antequera, es el lugar donde se desarrollará esta reunión, que comenzará a las 12,30 horas con una quedada de la juventud taurina con los novilleros Francisco Morales, Fuentes Bocanegra y Olga Casado.

"El contacto de los aficionados, especialmente los más jóvenes, con las figuras emergentes del toreo es fundamental para afianzar esa relación de proximidad que asegura el futuro de la tauromaquia", ha señalado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que ha incidido en "la importancia social, cultural y económica de los toros en la vida de los pueblos y ciudades de la provincia de Málaga".

Tras ese encuentro tendrá lugar el acto institucional y el homenaje a Juan Manuel Pozo Torres, así como la comida de convivencia. La jornada se cerrará con una novillada con picadores que dará comienzo a las 19,00 horas en la propia plaza de toros de Antequera.

"Será una jornada de confraternización intergeneracional, en la que habrá espacio para todo tipo de aficionados, a los que les une el amor por los toros y por todo lo que representa la tauromaquia en nuestro país", ha concluido el presidente de la Diputación.