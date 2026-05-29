Arranca la quinta convocatoria de EnRuta, el proyecto de inserción laboral de la Diputación de Málaga

La diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN

ARCHIDONA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga abre la quinta convocatoria de EnRuta, un proyecto organizado por la Diputación en colaboración con una treintena de entidades públicas y privadas para mejorar la empleabilidad de las personas en paro de la provincia.

En esta nueva convocatoria, se impartirán nueve cursos en otros tantos municipios: Cártama, Periana, Nerja, Villanueva de Tapia, Antequera, Mijas, Rincón de la Victoria, Arriate y Archidona. En esta última localidad se ha celebrado la rueda de prensa de presentación de la nueva convocatoria del proyecto, cuyas inscripciones están abiertas hasta el 9 de junio.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, junto al alcalde de Archidona (Málaga), Manuel Almohalla, quienes han explicado que a estos itinerarios formativos podrán acceder 120 personas desempleadas empadronadas en cualquier municipio de la provincia excepto Málaga capital y Vélez-Málaga, que cuentan con proyectos propios.

Ha detallado que tendrán prioridad quienes residan en municipios de menos de 20.000 habitantes y los pertenecientes a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas extranjeras y otras personas en riesgo de exclusión.

Además, los participantes que perciban rentas o ingresos inferiores al 75 % del Iprem mensual recibirán una beca de 13,45 euros por día de asistencia, siempre que asistan al 75% de las clases.

"EnRuta busca responder a una realidad: hay muchas personas con dificultades para acceder a un empleo o mantenerlo, y muchos municipios que necesitan más recursos para impulsar el desarrollo local", ha explicado la diputada.

Por eso, ha continuado, "el proyecto ha diseñado itinerarios formativos pensados para adaptarse a las necesidades concretas de cada zona, fomentando la igualdad de oportunidades y apostando por un desarrollo más equilibrado y sostenible".

Márquez ha recordado que el proyecto EnRuta cuenta con un presupuesto de siete millones de euros de los que la Diputación aporta algo más de un millón, y el resto lo cofinancia el Fondo Social Europeo Plus a través del programa Efeso.

Entre la treintena de entidades que participan como socias hay ayuntamientos, grupos comarcales de desarrollo, mancomunidades de municipios, organizaciones empresariales, profesionales y del tercer sector, la UMA y la UNED. Además, trabajan de manera conjunta los servicios de Empleo, Recursos Europeos y Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación.

El proyecto se presentó en octubre del año pasado con un programa de 122 itinerarios formativos en total, todos ellos centrados en sectores clave de la economía provincial: la hostelería y el turismo sostenible, la agricultura y la industria agroalimentaria, el comercio y la logística, las nuevas tecnologías y la digitalización, la atención sociosanitaria y los servicios a la comunidad, el medio ambiente y la gestión de residuos, y la construcción y rehabilitación sostenible de viviendas.

Así, esta quinta convocatoria incluye cursos de agricultura ecológica en Cártama; de aseo, movilización y atención a personas dependientes en Periana; de atención al cliente en turismo y hostelería en Nerja; de auxiliar de electricidad en Villanueva de Tapia; de gestión de logística en Antequera; de jardinería y restauración del paisaje en Mijas; de socorrismo en Rincón de la Victoria; y de placas solares Archidona, donde está previsto que en futuras convocatorias también se impartan cursos de auxiliar administrativo con contabilidad y de atención a personas dependientes.

Cada curso cuenta con quince plazas. Adicionalmente, se ofertan dos plazas del curso de técnico de mantenimiento polivalente en Arriate que quedaron vacantes durante la cuarta convocatoria.

Los itinerarios, de entre 200 y 300 horas, incluyen formación específica con obtención de certificados de profesionalidad, formación complementaria en materias como habilidades sociales, desarrollo personal, hábitos saludables y herramientas de búsqueda de empleo, y prácticas profesionales no laborales.

"EnRuta es mucho más que formación. Es acompañamiento, orientación y apoyo personalizado para que cada persona pueda construir su camino hacia el empleo, con la mirada puesta en la inclusión y la mejora de la calidad de vida", ha concluido la diputada.