El auditorio de Diputación acoge las Jornadas Provinciales de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares Becrea Málaga

El auditorio de la Diputación acoge las Jornadas Provinciales de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares Becrea Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación, Antonia Ledesma, ha participado en el inicio de las Jornadas Provinciales de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares Becrea Málaga, que ha tenido lugar en el auditorio Edgar Neville de la institución provincial.

En el acto también ha intervenido el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Pablo Quesada.

En este encuentro, cerca de 400 bibliotecarios actualizan su formación técnica con los objetivos de conocer experiencias y reconocer buenas prácticas en el ámbito de las bibliotecas escolares integradoras y favorecedoras de la diversidad, propiciar la formación de grupos de cooperación bibliotecaria y las redes de buenas prácticas lectoras, ofrecer estrategias de fomento de la lectura y elaboración de proyectos lectores y desarrollar la competencia comunicativa del alumnado a través de proyectos vinculados a la biblioteca escolar.

Asimismo, se trabaja para fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática mediante prácticas de debate, radio escolar y análisis de la información, así como para propiciar espacios de debate en torno a la riqueza de las prácticas lectoras.

Por último, han recordado que en estas jornadas también se han entregado los XVII Premios Paraíso Reconocimiento a la Labor Bibliotecaria Becrea Málaga edición.