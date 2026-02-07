El Ayuntamiento de Benaoján (Málaga) destaca que la situación ante temporales "está muy controlada"

Imágenes de la zona desalojada de la Estación de Benaoján (Málaga). A 7 de febrero de 2026 en Benaoján , Málaga, Andalucía (España).
Imágenes de la zona desalojada de la Estación de Benaoján (Málaga). A 7 de febrero de 2026 en Benaoján , Málaga, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press
Europa Press Andalucía
Actualizado: sábado, 7 febrero 2026 18:17
BENAOJÁN (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Benaoján (Málaga) ha señalado este sábado que la situación en la localidad en relación con el paso de las borrascas "ha estado y sigue muy controlada".

Así, en una publicación en redes sociales, han incidido en que "la situación en Benaoján está muy controlada" y han precisado que el alcalde, Guillermo Becerra, "está permanentemente informado y en contacto con las autoridades", destacando que "están haciendo una labor elogiable".

Por tanto, han pedido a los vecinos de este pueblo, donde se han desalojado a unas 230 personas en total durante estos días, que "estén tranquilos". "Los desalojos que se han llevado a cabo ha sido por prevenir, pero en todo momento la situación ha estado y sigue controlada".

De igual modo, se incide en la publicación en pedir a los vecinos "tranquilidad", incidiendo en que toda la información se publica por los canales oficiales del Consistorio.

