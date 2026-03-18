El Ayuntamiento de Estepona acomete un plan de actuaciones para poner a punto las playas antes de Semana Santa

Puesta a punto de las playas para Semana Santa - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) está acometiendo un plan de actuaciones para poner a punto el litoral ante la llegada de la Semana Santa, con el objetivo de que las playas de la localidad se presenten en las mejores condiciones para ser disfrutadas durante este periodo vacacional.

La concejala adscrita a la delegación del Playas, Susana Aragón, ha explicado que desde hace algunas semanas se han intensificado estos trabajos, que se están realizando desde Bahía Dorada hasta La Atalaya, aunque de forma más intensiva, en las playas de La Rada, El Cristo y El Padrón.

Así, ha indicado que las máquinas están trabajando en los movimientos de arena para recuperar el perfil del litoral que se ha visto afectado por el oleaje y las fuertes lluvias. De esta forma se eliminarán también los socavones y escalones que el cauce de los arroyos ha dejado en su desembocadura en las playas.

La edil de playas ha apuntado que al mismo tiempo se está procediendo a la limpieza de los arenales, lo que incluye el despedregado y cribado de la arena, así como la retirada de restos de cañas con maquinaria especial y de algas.

También Aragón ha explicado que la brigada de Playas está llevando a cabo la poda y el desbroce de los oasis, la limpieza y puesta a punto de las duchas y lavapiés, la pintura y acondicionamiento de los módulos de baño y la instalación de papeleras.

Además, ha precisado que no sólo se está utilizando maquinaria, sino que muchas labores se llevan a cabo manualmente, como la retirada de hierbas y residuos en la arena y en los muros que colindan con el Paseo Marítimo.

Por otro lado, han señalado en un comunicado que el Consistorio intensificará en estos días los trabajos para poner a punto el saneamiento y los servicios de luz y agua. También, se han mejorado los accesos desde el paseo marítimo y la senda litoral, y se está poniendo especial atención en la preparación de los frentes de chiringuitos y hoteles de la localidad que están en primera línea de playa.

La concejala ha indicado que el mantenimiento de las playas se realiza durante todo el año "con el objetivo de mantener el litoral en las mejores condiciones durante todo el año, ya que nuestra ciudad goza de un clima inmejorable".

Por último, ha señalado que el Consistorio va a volver a reclamar al Gobierno central la "urgencia" de ejecutar las obras de estabilización del litoral que "eviten estos continuos daños, mediante la creación de diques o espigones sumergidos".

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ya hizo un ofrecimiento para realizar, "siempre siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Costas, actuaciones definitivas en este sentido". Esta propuesta municipal para la protección del litoral se realizó hace más de cinco años, estando el Ayuntamiento dispuesto a asumir su coste total con cargo a los presupuestos municipales. Si bien, han añadido, "el Gobierno central ni siquiera ha autorizado a redactar los correspondientes proyectos".