Ayuntamiento de Estepona prepara recurso contra decisión de Gobierno de dejar al municipio sin fondos europeos

ESTEPONA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) está preparando un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, "por la que deja a la ciudad fuera de la última convocatoria de ayudas enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027".

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota, en la que han recordado que el Ayuntamiento presentó alegaciones a la resolución provisional del reparto de fondos y que "el Gobierno ha desestimado, según comunicación recibida, dichas alegaciones, con lo que Estepona queda fuera de la convocatoria".

"A partir de este momento, la única vía de reclamación pasa por un recurso contencioso administrativo", ha asegurado el Ayuntamiento, quien ha dicho mantener su "compromiso con el modelo de ciudad sostenible sobre el que se viene trabajando en la última década".

Ante esto, han asegurado, "con el objetivo de la puesta en marcha de nuevas iniciativas que fomenten el avance hacia la modernización y la transformación basada en la sostenibilidad, había concurrido a la convocatoria para la asignación de senda financiera Feder a Planes de actuación integrados de entidades locales (en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible), con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027".

El plan de actuación presentado es 'Estepona, jardín de la Costa del Sol, ciudad verde y sostenible'. El presupuesto del proyecto es de 20 millones de euros, financiado en un 85% con fondos Feder y un 15% por el propio Ayuntamiento.

Han apuntado que "la saneada situación de las arcas municipales, con deuda cero tras haber liquidado la deuda heredada de gobiernos anteriores, al día en los pagos tanto a Hacienda como a la Seguridad Social y con un superávit récord, permite a la ciudad a concurrir a esta nueva convocatoria de ayudas".

Este es uno de los argumentos defendidos en las alegaciones presentadas por el Consistorio, "dado que la resolución del Gobierno apunta a la falta de solvencia económica a la hora de puntuar a la baja el proyecto presentado por Estepona", han precisado.

Además, han afirmado que con esta iniciativa, Estepona pretende "seguir una línea continuista de avance hacia la modernización y transformación sostenible en base a la planificación y la estrategia, apostando por consolidar la revitalización del centro urbano, como emblema de resurgimiento de la ciudad, y seguir siendo el Jardín de la Costa del Sol".

"Se aspira a seguir trabajando en el modelo de ciudad verde y sostenible, impulsando actuaciones de protección, recuperación y puesta en valor del patrimonio natural, arqueológico, histórico y etnológico de la ciudad, han manifestado.

Pero, también han defendido que se persigue "seguir renaturalizando y regenerando la ciudad con un continuo proceso de mejora y transformación urbana, mejorando equipamientos y servicios públicos, y siendo resilientes frente al cambio climático a través de medidas de prevención, concienciación, eficiencia y ahorro en el consumo energético y de agua".

"Sin embargo, el Gobierno central deja fuera del reparto de estos fondos al proyecto de sostenibilidad presentado por Estepona, al estimar que no alcanza la puntuación mínima", han dicho, al tiempo que han incidido en que desde el Consistorio "se defiende que el plan presentado cumple con todos los requisitos y criterios estipulados en la convocatoria, y que la ciudad ya cuenta con experiencia exitosa en la gestión y ejecución de estos fondos".

Así lo ha señalado la teniente alcalde del Área Económica, Ana Vilaseca, quien avanza que el Ayuntamiento recurrirá al contencioso-administrativo "para defender los intereses de la ciudad, después de que el Ministerio de Hacienda haya rechazado las alegaciones presentadas a la resolución provisional del reparto de los fondos".

El Plan Integrado de Estepona presentado a la convocatoria de los fondos Feder incorpora actuaciones como la creación de nuevos corredores fluviales, la rehabilitación energética en edificios públicos, el desarrollo de sistemas fotovoltaicos en infraestructuras municipales, la creación de zonas verdes, nuevas exposiciones, eventos culturales y de ocio en Mirador del Carmen, proyectos deportivos o la revitalización comercial y recuperación de espacios urbanos, iniciativas que han tenido en cuenta el interés de la ciudadanía.

Desde la administración local han recordado que Estepona ha sido "una de las administraciones locales andaluzas con mayor grado de ejecución de las ayudas europeas obtenidas en la convocatoria de 2016 través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Feder-Edusi), con casi un 90% del total de los diez millones concedidos.

El proyecto, que se llevó a cabo con cofinanciación municipal al 20%, contemplaba la consolidación del casco antiguo como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, la mejora de los equipamientos e instalaciones públicas y la modernización de las dependencias municipales a través de la incorporación de las nuevas tecnologías.