El Ayuntamiento de Málaga promoverá la colaboración y el intercambio de experiencias entre entidades sociales

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, en rueda de prensa - MÁLAGA

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Migración y Cooperación al Desarrollo, ha impulsado el proyecto 'Descubre Málaga', con el que se persigue favorecer la interlocución y la colaboración entre las entidades sociales de la ciudad, así como facilitar el acercamiento de las mismas a los recursos municipales.

Para fortalecer las relaciones entre el tejido asociativo, se han programado una serie de encuentros y jornadas de networking mediante visitas guiadas a espacios singulares de la ciudad encuadradas en las siguientes categorías o ámbitos: innovación y talento digital, motor de eventos y economía, movilidad urbana sostenible, gestión hídrica y suministro, cultura, espacios museísticos, urbanismo y espacios públicos, tecnología, memoria e historia documental, coleccionismo y patrimonio.

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, ha informado este martes sobre esta nueva iniciativa, cuya primera sesión tendrá lugar este jueves, 28 de mayo, en el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

En próximas fechas, que serán comunicadas, tendrán lugar visitas a equipamientos como la planta potabilizadora de agua de El Atabal, la sede de Google, el Archivo Municipal o el Museo Carmen Thyssen Málaga, entre otros.

Las visitas están estructuradas en grupos de 50 personas, de forma que para favorecer la presencia del mayor número posible de entidades se ha establecido que por cada una pueda asistir un máximo de cuatro personas. En caso de que haya plazas disponibles se podrá ampliar el número de plazas de una misma asociación.

En cada jornada se impartirá una ponencia relacionada con la temática fijada y tras un recorrido por las instalaciones, se desarrollará una actividad de convivencia y relación entre las entidades participantes orientada a facilitar el conocimiento mutuo de sus recursos, objetivos y proyectos, así como potenciar el intercambio de experiencias y la cooperación.

Las entidades interesadas en participar en este proyecto pueden inscribirse mediante un formulario (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBVI5cpmszBKKOSIdX...) seleccionando cinco visitas de interés entre las propuestas en el proyecto.