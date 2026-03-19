Benalmádena escenificará la Muerte y Resurrección de Jesucristo el Jueves y el Viernes Santo en el parque El Retamar

Vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, presenta junto a la concejala de Festejos y Tradiciones Populares de Benalmádena, Yolanda Peña, El Paso de Benalmádena - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Benalmádena (Málaga) ultima los preparativos para la 76 edición de la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. El evento declarado de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, se celebrará el Jueves y Viernes Santo en el parque rústico El Retamar.

Así lo ha anunciado el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a la concejala de Festejos y Tradiciones Populares, Yolanda Peña; y la directora del espectáculo, Lola Guerrero, en la presentación del cartel y de la programación de la edición 2026.

López Mestanza ha destacado el creciente atractivo turístico de los eventos relacionados con la Semana Santa. Asimismo, el responsable cultural de la Diputación de Málaga ha recordado la calidad artística de esta representación popular.

Por su parte, Peña ha invitado a los ciudadanos a asistir y vivir con intensidad esta experiencia, de carácter gratuito, que se representará a las 11.00 horas el Jueves y Viernes Santo, 2 y 3 de abril, en el entorno natural del parque rústico El Retamar.

La representación de El Paso de Benalmádena se escenifica desde 1950 y cuenta con la participación de unos 150 vecinos del municipio. Tiene una media de 3.000 espectadores diarios y se desarrolla en un espacio natural de 5.000 metros cuadrados para que el espectador se ambiente y se sumerja lo más posible en la época que se está representando.

Finalmente, López Mestanza ha recordado que la provincia ofrece durante la Semana Santa una amplia oferta de actos y manifestaciones culturales y religiosas, arraigadas entre la ciudadanía y que ya forman parte de las ricas y variadas tradiciones populares de Málaga, que no deben perderse.