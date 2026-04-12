Benalmádena (Málaga) celebrará la 41 Fiesta de la Bicicleta el domingo 19 de abril

Archivo - Varias personas pasean en bicicleta en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La Fiesta de la Bicicleta de Benalmádena (Málaga) cumplirá su edición número 41 el domingo 19 de abril. Se trata de un evento consolidado en el calendario deportivo de la localidad enfocado a la actividad física, la convivencia y el uso de medios de transporte sostenibles.

La salida se dará desde el polideportivo de Arroyo de la Miel a las 10,00 horas y contará con dos recorridos adaptados a diferentes edades: uno urbano de 8,6 kilómetros y otro en pista destinado a los más pequeños.

El concejal de Deportes, Alejandro Carretero, ha destacado que "esta actividad es una de las más esperadas por las familias del municipio, ya que combina deporte, ocio y participación en un ambiente seguro y no competitivo".

También ha subrayado que "lo más importante es fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas y reforzar el carácter lúdico del deporte".

El evento tiene carácter popular y gratuito, y está abierto a la participación de vecinos y visitantes. Además del recorrido, se celebrarán concursos de disfraces y bicicletas decoradas, así como sorteos entre los participantes, incentivando la creatividad y la implicación de los asistentes.

Por último, Carretero ha animado a toda la ciudadanía a sumarse a esta jornada: "Lo que cuenta es participar, disfrutar en familia y llenar las calles de Benalmádena de color, deporte y alegría".