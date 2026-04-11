Bendodo: A Montero "le falta campaña" para explicar "los casos de corrupción "que le rodean y le pisan los talones"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, en un acto en Mijas - PP

MIJAS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha asegurado este sábado que a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "le falta campaña en Andalucía para explicar todos los casos de corrupción que le rodean, que le pisan los talones, como le pisaba los talones aquí en Andalucía el caso de los ERE".

Así lo ha señalado durante su intervención en el IX Congreso del PP de Mijas (Málaga), donde ha señalado que las elecciones de Andalucía, el próximo 17 de mayo, son la "última meta volante" para "conseguir la España que funciona" de la mano de Alberto Núñez Feijóo. "Después tendremos que ser los españoles los que echemos a Pedro Sánchez --presidente del Gobierno--", ha apostillado.

Bendodo ha dicho que la campaña electoral del 17M en Andalucía es "de las más fáciles que vamos a hacer; el resultado no, el resultado hay que pelearlo hasta el último minuto, no hay nada hecho. Hay que pelear la mayoría suficiente".

Así, ha explicado que el 17M "solo hay dos opciones" como es "el pasado" del "socialismo de Chaves, Griñán, María Jesús Montero, de los ERE, donde éramos los últimos prácticamente en todo" o el seguir "mirando al futuro" que "es lo que está haciendo Juanma Moreno en una Andalucía que crea más empresas que ninguna comunidad autónoma, bajamos impuestos, lideramos exportaciones...". "Eso es lo que se elige el 17 de mayo: O pasado o futuro", ha señalado.

De igual modo, ha insistido en que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía "es una candidata desconectada de la realidad andaluza, de la calle, e, incluso una candidata desconectada de su partido".

"La verdad es que cuando a uno le salen mal las cosas es que le salen todas las cosas mal. Y cuando uno viene a regañadientes, a desgana, se nota también que no quiere ser la candidata y que está a disgusto en Andalucía", ha asegurado Bendodo, que, no obstante, ha preciado que "eso nos da igual, no es nuestro problema".

Al hilo, ha dicho que sí "tenemos que decir todas las cosas que ha hecho", porque "era la mano derecha de Sánchez" y ha censurado a Montero por dirigir la SEPI como "un auténtico fondo de reptiles". "La SEPI es la clave de bóveda y la dirigía María Jesús Montero".

"A Montero le falta campaña en Andalucía para explicar todos los casos de corrupción que le rodean, que le pisan los talones, como le pisaban aquí en Andalucía el caso de los ERE", ha añadido.

En este punto, también ha subrayado que esta semana se ha iniciado la campaña de la renta y ha acusado a Montero "de convertir a España en el "infierno fiscal" de Europa: "Se ha pasado de una recaudación del IRPF de 82.000 millones en 2018 a más de 142.000 millones". "¿Dónde está el dinero?", ha preguntado. "España en los servicios públicos no funciona", ha apostillado.

Por último, durante su intervención, además, ha exigido la dimisión "inmediata" del ministro Óscar Puente porque "cada informe que conocemos, como el de esta semana de la Guardia Civil", demuestra que se está "no ante un accidente, sino ante una gran negligencia del Ministerio de Transportes": "Fallaron los controles, falló el mantenimiento y la tragedia pudo ser incluso mayor", ha concluido.



