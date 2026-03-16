Bernal pide unión de administraciones ante pérdidas en Semana Santa en Málaga por las conexiones y la coyuntura

Archivo - Imagen de Archivo del consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha pedido este lunes la unión de todas las administraciones ante las pérdidas en el sector turístico de Málaga de cara a la Semana Santa, "debido a la falta de conexión, el tren de borrascas y ahora también por la situación internacional".

A preguntas de los periodistas en una visita a Huelva, el consejero ha subrayado que el sector turístico de la provincia de Málaga está "especialmente preocupado", ya que se ha producido "una tormenta perfecta", puesto que "al accidente ferroviario de Adamuz, se ha sumado el tren de borrascas y ahora la situación internacional de Oriente Medio".

Así, ha señalado, por un lado, que las pérdidas por "la falta de conexiones, a consecuencias del accidente de Adamuz y del tren de borrascas", se cifra en torno a 200 millones de euros".

Además, ha apuntado a que solo para la Semana Santa "la ocupación ha bajado entre 25 y 30 puntos porcentuales en alojamientos" y las agencias de viajes que "no solo trabajan en receptivo, sino también en emisor, también están calculando pérdidas", que "tienen que ver también por la situación internacional derivada del conflicto en Oriente Medio".

Al respecto, ha explicado que "cuando se le pone una pequeña traba al turismo, automáticamente el turista elige otro destino", por ello, ha asegurado que la Junta trabaja para que Andalucía "sea un destino preferente". "Por lo tanto, es muy importante que esa conexión se reponga cuanto antes y se reponga, como decía, en términos de seguridad para los usuarios".

Por ello, ha puesto el foco en que es "necesario" que "todas las administraciones pongan de su parte". "No basta con hacer anuncios, no basta con tener buenas intenciones, el patrimonio de las buenas intuiciones no lo tiene nadie, desde luego, todos queremos que todo se resuelva, pero hay que trabajar. Y cuando uno tiene la obligación del gobierno y tiene la responsabilidad del gobierno, tiene que gestionar, no solamente hacer anuncios", ha apuntado.

"La verdad es que no recuerdo un año en toda mi historia trabajando en turismo que hayamos tenido un año en condiciones desde el principio, siempre tenemos algún obstáculo que tenemos que superar, pero esta industria es una industria fuerte, un sector muy resiliente y con mucha capacidad de actuación y creo que finalmente lo superaremos", ha finalizado.