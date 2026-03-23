Canal Sur retransmitirá la corrida Picassiana de Málaga el 4 de abril con motivo del 150 aniversario de La Malagueta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; el director general de Lances de Futuro, José María Garzón, y el director general de la RTVA, Juande Mellado, en el cierre del acuerdo para retransmitir la corrida Picassiana de Málaga. - CANAL SUR

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión retransmitirá el próximo sábado, 4 de abril, la tradicional corrida Picassiana desde la plaza de toros de Málaga, un festejo que tendrá además un "significado histórico", puesto que abrirá oficialmente los actos conmemorativos del 150º aniversario de la Plaza de Toros de La Malagueta, "uno de los cosos más emblemáticos de España".

Según ha informado Canal Sur en una nota, en el festejo, que dará comienzo a las 18,00 horas, se lidiarán tres reses de la ganadería de El Pilar y otras tres de la ganadería de Puerto de San Lorenzo para los diestros Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado, "uno de los carteles más atractivos" que se contemplarán en la plaza de toros de Málaga.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; el director general de Lances de Futuro, José María Garzón, y el director general de la RTVA, Juande Mellado, han cerrado el acuerdo que permitirá que las cámaras de Canal Sur estén presentes en la corrida Picassiana y que se unan de esta forma a los actos con motivo del aniversario de La Malagueta.

En esta línea, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado la apuesta de Canal Sur TV por acercar una de las grandes citas taurinas, la corrida de la Picassiana, "un evento que forma parte de la tradición de la fiesta, y en un año tan especial, en el que celebramos los 150 años de historia de la plaza de toros de La Malagueta".

Al hilo, Sanz ha apostillado que las cámaras de Canal Sur "llevarán a todos los andaluces la emoción de esta corrida", que cuenta además "con un cartel de lujo" formado por Samuel Jiménez Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado. En este sentido, Sanz ha subrayado también los "excelentes datos" de audiencia cosechados el pasado año, que avalan además el interés de la ciudadanía por este tipo de retransmisiones, al tiempo que refuerzan "el firme compromiso de la cadena pública andaluza y del Gobierno de Juanma Moreno con la tauromaquia, una tradición cultural, reconocida, protegida y admirada de nuestra tierra".

En concreto, el director general de la RTVA ha considerado como "importante" apoyar los actos del aniversario de la plaza con la retransmisión del festejo y ha precisado que Canal Sur también emitirá desde La Malagueta el próximo 14 de junio.