Carolina España expresa consternación por fallecimiento de una familia en Torrox tras un posible escape de gas

Imágenes de Torrox donde han fallecido cuatro personas de la misma familia tras un posible escape de gas. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha expresado la consternación por el fallecimiento de una familia en Torrox y ha mostrado su apoyo a familiares y amigos.

"Consternados por el fallecimiento de una familia en Torrox, una tragedia difícil de asimilar. Todo nuestro cariño y apoyo a familiares y amigos", ha asegurado España en un mensaje en la red social X, consultado por Europa Press.

Asimismo, desde el Club Deportivo Torrox han lamentado "profundamente" en un mensaje en otra red social "el fallecimiento de nuestro jugador juvenil, quien nos ha dejado hoy junto a tres familiares más --padres y hermano-- en un trágico suceso". "Siempre en nuestros recuerdos", han asegurado.

Según han indicado, "con tan solo 17 años, apostó este verano por nuestro proyecto y se había convertido en un pilar fundamental como lateral derecho del equipo juvenil". "Hoy despedimos no solo a un futbolista con un futuro prometedor, sino a una gran persona, apreciada por compañeros, cuerpo técnico y toda la familia rojilla", han señalado.

Además, han incidido en que la pérdida de este joven, junto a la de sus padres y hermano, "supone un dolor inmenso y una ausencia que marcará para siempre a todos los que les conocieron" y han enviado su "fuerza y apoyo a sus seres queridos, amigos y allegados en estos momentos tan dolorosos".