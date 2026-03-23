La Cátedra Telefónica de la Universidad de Málaga analiza la gestión inteligente de los recursos urbanos

El encuentro 'Gestión de Recursos a través de las Tecnologías de Nueva Generación', dirigidp por la catedrática y especialista en humanidades digitales Nuria Rodríguez Ortega. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos en nuevas tecnologías y en internet de las cosas participan este lunes en la jornada Ágora, un encuentro que lleva por título 'Gestión de Recursos a través de las Tecnologías de Nueva Generación' y que está enfocado al análisis de los principales desafíos en la gestión de recursos en las ciudades contemporáneas.

Tal y como ha emitido la Universidad de Málaga (UMA) en una nota, la jornada está impulsada por la Cátedra Telefónica de la UMA '5G, Cultura Digital y Tecnologías de Nueva Generación para la Sociedad', dirigida por la catedrática y especialista en humanidades digitales Nuria Rodríguez Ortega, y a ella han asistido alrededor de un centenar de alumnos de distintas titulaciones. Su responsable, a su vez, ha estimado que "si algo tiene de peculiar esta cátedra es su multidisciplinariedad".

Desde una visión ampliada del concepto de 'recursos', la jornada Ágora ha puesto el foco no solo en elementos tradicionales como el agua, la energía o las materias primas, sino también en "activos esenciales" para la vida urbana como el espacio público, el patrimonio cultural, el talento universitario, los datos generados por la ciudadanía y los vínculos sociales.

Asimismo, el programa ha comenzado con la mesa institucional 'Gobernanza colaborativa en la gestión de recursos', en la que han participado el rector de la UMA, Teodomiro López Navarrete; el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez, y el director del Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia.

Durante este diálogo -que también ha presenciado el vicerrector de Innovación Tecnológica, Javier López, o la catedrática M. Carmen Aguayo, del instituto Telma- los participantes han reflexionado sobre la necesidad de reforzar la cooperación entre administraciones públicas, sector privado y ámbito académico, así como sobre la adecuación de los actuales modelos de gobernanza para afrontar los desafíos del siglo XXI.

ENTORNOS URBANOS

La 'tecnobasura' va a ser el concepto principal de la cátedra de la UMA en este año 2026, según ha precisado la institución académica. En un contexto en el que la mayor parte de la población española reside en entornos urbanos, se ha destacado la "creciente presión sobre los recursos disponibles, derivada de factores como la limitación del suelo, la congestión de la movilidad, la presión turística sobre el patrimonio y la brecha en capacitación digital".

Frente a este escenario, tecnologías como el 5G, la IA, la internet de las cosas, los gemelos digitales o la realidad extendida se han señalado como "herramientas clave" para optimizar la gestión y avanzar hacia modelos urbanos más sostenibles.

A lo largo de la jornada también se ha subrayado la importancia de una gestión integral que combine la mejora de infraestructuras con estrategias como la redistribución de flujos turísticos, el impulso de las competencias digitales y la apertura de datos públicos para favorecer una toma de decisiones basada en la evidencia.

GESTIÓN INTELIGENTE

La sesión ha continuado con la mesa técnica 'Tecnologías de nueva generación para la gestión inteligente de recursos', centrada en las aplicaciones reales de estas tecnologías en ámbitos urbanos, ambientales, culturales y sociales. En ella han participado el investigador del Instituto de Telecomunicación (Telma) de la UMA, Joaquín Sánchez; la 'product manager' de Espacios Inteligentes de Telefónica, Elena Gómez-Cambronero; el CEO y cofundador de iUrban, Andrés Martínez, y los coordinadores del proyecto React4Grains del Instituto Universitario de Investigación en Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos (IMCH) de la UMA, Javier Hormigo y Francisco Castro.

Al hilo, uno de los ejes centrales del debate ha sido la huella material de la propia tecnología. Los expertos han coincidido en la necesidad de abordar esta paradoja mediante enfoques responsables que prioricen la simulación frente a la construcción, la virtualización frente a la fabricación, la reutilización de datos y la prolongación de la vida útil de los dispositivos.

En definitiva, la jornada Ágora de la Cátedra Telefónica de la UMA ha logrado ser un espacio de encuentro entre instituciones y especialistas para impulsar una gestión de recursos más inteligente, equitativa y consciente de sus límites, "contribuyendo al desarrollo sostenible de las ciudades".

La Cátedra Telefónica '5G, Cultura Digital y Tecnologías de Nueva Generación para la Sociedad' de la UMA, creada en 2021, analiza el impacto de la tecnología desde una perspectiva humanística y aborda cuestiones de actualidad relacionadas con la innovación tecnológica en los entornos culturales y las manifestaciones artísticas. Su directora, Nuria Rodríguez, ha concretado la participación del rector, Teodomiro López, en su creación, cuando aún era vicerrector de Investigación del anterior equipo de gobierno.

La Red de Cátedras Telefónica, creada en 2001, celebra este año su 25 aniversario como instrumento de colaboración entre universidades y Telefónica para el desarrollo de actividades de formación, investigación y transferencia de conocimiento. Su objetivo es "analizar la situación actual e identificar tendencias sobre el impacto de las TIC en la sociedad desde una perspectiva multidisciplinar". Actualmente, está formada por 22 cátedras en 24 universidades españolas de referencia.