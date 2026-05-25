CCOO-A reclama "medidas urgentes" para evitar accidentes laborales relacionados con el calor

Presentación de la campaña "que el calor no te dé un golpe" de CCOO - CCOO MÁLAGA

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha presentado en Málaga su campaña informativa sobre los riesgos del calor, con la que bajo el lema 'Que el calor no te dé un golpe' advierte de "la inacción empresarial" y expone las medidas preventivas que el sindicato considera esenciales.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Andalucía, María José López Garrido, ha advertido "del peligro inminente" de las altas temperaturas, consideradas "un contaminante ambiental físico que producen un riesgo laboral grave".

El sindicato alerta de que en 2025 se estimaron 303 muertes en la población andaluza por exceso de temperatura, casi un 90% más que en 2024. Además, en las estadísticas de la Junta de Andalucía se reflejan 104 accidentes vinculados a este fenómeno, con un balance de un accidente laboral grave y dos fallecidos.

"El calor tiene una clara relación con la siniestralidad laboral; el 2% de los accidentes son debido a la exposición al calor", ha recordado López Garrido y ha explicado que "por encima de los 38 grados corporales aparecen factores determinantes para los siniestros como la apatía, la incomodidad o la falta de atención".

Frente a un modelo organizativo donde las plantillas carecen de autonomía para regular sus pausas, la central sindical ha situado el foco en la acción preventiva inmediata. "Nuestra reivindicación estrella es que ninguna persona trabaje en condiciones de estrés térmico por calor a jornada completa", ha argumentado.

Para ello, el sindicato exige a las empresas pactar con antelación una batería de medidas organizativas específicas que incluyan, entre otras cuestiones: disminuir la carga de trabajo, adaptar los ritmos de trabajo, alejar a la gente a zonas de calor y facilitarle zona fresca y con agua.

Asimismo, CCOO reclama que el trabajo más intenso se haga en horas menos calurosas, que los EPI y la ropa sean adecuadas y que haya climatización. En esta misma línea exigen garantizar que las plantillas reciban información y formación de primeros auxilios.

López Garrido ha insistido en la obligatoriedad de que las empresas "negocien con la representación delegada de los trabajadores y trabajadoras una planificación preventiva ante estas olas de calor con suficiente antelación, impidiendo que la exposición extrema desemboque en un golpe de calor letal o agrave patologías previas como la diabetes o dolencias cardiovasculares".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha criticado "el bloqueo patronal" en la provincia durante la negociación del calendario de la construcción. "Vemos la dificultad que tenemos y su resistencia para llevar a cabo ese calendario ya que solo reconocen julio y agosto como meses específicos del golpe de calor cuando en mayo o junio se superan con creces los 40 o hasta los 44 grados en diversas zonas", ha añadido.

En ese sentido, Cubillo ha explicado que Málaga ostenta "la mayor temperatura media de toda España, cifrada en 19,6º registrando picos extremos donde la comarca de Antequera, la Axarquía o el Guadalquivir soportaron en 2025 cuatro días más por encima de los 44 grados que el año anterior".

"Es necesario tomar medidas en sectores específicos, como puede ser la construcción, donde se ha dado el mayor volumen de denuncias, sectores agrícolas, y en el conjunto de sectores que afectan a la logística, talleres, terrazas o centros públicos que todavía no están adecuados climáticamente, especialmente los educativos", ha apuntado Cubillo.

Por su parte, el secretario de salud laboral de CCOO de Málaga, Juan Francisco Girona, ha lamentado la falta de concienciación del tejido empresarial ante esta emergencia de salud pública. "Las empresas no se toman en serio el calor y el dato es que en 2021 se pusieron multas y sanciones por valor de 175.000 euros, pero en 2024 ascendieron a 1.4 millones de euros".

Girona ha insistido en "la extrema gravedad del golpe de calor por esfuerzo físico en los puestos de trabajo, catalogándolo como el más letal". "Aquí es donde el calor metabólico hace que pasemos de ser una persona con todas las aptitudes a ser una olla exprés y nuestro organismo experimente fallos críticos que pueden producir la muerte", ha concluido.

Por último, CCOO ha recordado que sus sedes en Andalucía están habilitadas como refugio climático para que cualquier persona que sienta calor en la calle pueda entrar y refrescarse.