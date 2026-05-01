CCOO y UGT piden este 1 de mayo "valentía" y "medidas" para hacer frente al problema de la vivienda

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, en Málaga en la manifestación por el Día del Trabajo, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'. - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han incidido este 1 de mayo "en la defensa de la democracia, de los servicios sociales, del contrato social y el no a la guerra" y han afirmado que "la lucha contra la desigualdad es clave en este momento". También han exigido, además de que crezcan los salarios, "medidas" y "valentía" al problema de la vivienda, que ha centrado la reivindicación.

Así lo han señalado en Málaga antes del inicio de la manifestación por el Día del Trabajo, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', convocada por ambos sindicatos.

También Sordo ha reivindicado que este 1 de mayo tenga "carácter internacional" y "tiene más sentido que nunca en un momento en el que lo que pasa a nivel global nos está afectando de forma decisiva en el nivel local". "Hoy en día corremos el mayor riesgo de involución democrática y social que ha conocido occidente desde las dictaduras militares del siglo XX", ha señalado.

Por otro lado, ha incidido en que "necesitamos reforzar un contrato social que le garantice certezas a la gente". También ha incidido en la importancia de "reforzar" la sanidad, educación pública y "no permitir que se ponga en duda la viabilidad de las pensiones", así como "reforzar los sistemas de atención a la dependencia".

Ha sostenido que "vivimos en un momento clave, en un momento de esperanza, pero en un momento de riesgo", y donde "hay que distribuir la riqueza que se genera en España".

"En España el empleo está en récord histórico, nunca ha habido más gente trabajando. En España se ha reducido de forma importantísima la temporalidad; incluso están creciendo los salarios medios, pero hay precios disparatados que se comen los salarios de la gente", ha señalado.

Al respecto, ha dicho que "la culpa lo tienen los costes de la vivienda, de algunos servicios públicos privatizados y de los alimentos y los productos básicos".

"La vivienda es clave en este primero de mayo" ha agregado y ha pedido "a todas las administraciones públicas valentía para hacer frente al gran problema que fragmenta España, que es el coste de acceso a la vivienda".

Ha advertido de las "decisiones políticas premeditadas, que se están tomando fundamentalmente en las comunidades autónomas mediante una privacización selectiva de servicios públicos para dar negocio a conocidos, amigos...". "Y esto no se puede tolerar", ha abundado.

"La lucha contra la desigualdad es clave en este momento histórico. La defensa de la democracia, de los servicios sociales, del contrato social y el no a la guerra es la bandera que los sindicatos llevamos en este primero de mayo", ha sostenido.

Por tanto, ha subrayado que "la vivienda tiene que situarse en el centro del debate público en España, con propuestas viables, con una población que exija y que se movilice". "Salarios, techo, tiempo y vivienda. Es fundamental ahora mismo recomponer ese contrato social", ha concluido.

Sobre vivienda también se ha pronunciado el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que ha asegurado que "los sindicatos especialmente queremos hablar del bienestar, del estado del bienestar. "La vivienda se ha convertido en un problema gravísimo para los trabajadores y las trabajadoras, para la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas y la hay que abordar de manera integral, efectivamente", pero ha señalado que hay "que ir tomando medidas para mejorar esa situación".

En este punto, ha criticado que no haya salido el decreto de alquileres: "Creo que los diputados y las diputadas, si tienen conciencia, cuando han ido a dormir, los que han votado en contra, deberían de pensar que con su voto hay mucha gente que está siendo expulsada de sus viviendas".

Es más, ha señalado que "no le deseo ningún mal a nadie, pero me gustaría que alguno de ellos viva en sus carnes cuál es la situación, qué representa que saquen a esas familias de sus casas".

Por otro lado, Álvarez también ha destacado el carácter "internacional" de este 1 de mayo: "Lo que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania, en el Líbano, las agresiones por parte de EEUU e Israel a Irán o la propia situación de guerra que vivimos en Ucranía merece la pena que las pongamos de manifiesto".

"Las consecuencias son terribles para la gente que está viviendo allí", pero también lo son "para el resto de los trabajadores y de las trabajadoras". Así, Álvarez ha incidido en que este 1 de mayo "tiene que tener ese carácter internacional y tiene que ser un grito en las más de 100 manifestaciones que hoy se van a celebrar en toda España por la paz contra la guerra, por los derechos humanos, por el respeto a la legalidad internacional".

De igual modo, ha afirmado que este 1 de mayo España "clama porque se reparta la riqueza". "España está creciendo económicamente, las empresas están ganando dinero como hacía mucho tiempo que no ganaban, más de un 13% de beneficios en el año 2025 y eso lo tenemos que trasladar a los salarios".

"Tenemos que conseguir que los salarios en nuestro país crezcan", así como que la ley de prevención de riesgos laborales "pase la tramitación parlamentaria de manera inmediata", asegurando que "no vamos a aceptar que una vez más se boicotee, se impida, que un tema que está costando la vida y la salud a muchas personas en nuestro país los grupos parlamentarios lo secuestren".

ANDALUCÍA Por su parte, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha incidido en que "es un día de orgullo, un día de reivindicación, un día de lucha para la clase trabajadora, viendo, además, cómo está la situación en el mundo, donde se vulneran los derechos internacionales".

En cuanto a Andalucía, ha afirmado que es una comunidad que "está creciendo económicamente, pero donde la riqueza no está llegando a los trabajadores y trabajadoras", por lo que la región "tiene grandes retos" como el desempleo, la precariedad y la siniestralidad laboral.

De igual modo, se ha referido al "ataque que están sufriendo los servicios públicos" y ha incidido en que "vamos a pelear por tener servicios públicos sólidos, de calidad, universales, gratuitos". "Andalucía se merece ser una tierra próspera y de dignidad. Y hoy lo vamos a reivindicar con todas nuestras fuerzas", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha incidido en que "salimos a la calle para pedir trabajo digno, seguro, con derechos y también trabajo en igualdad", así como que los trabajadores "queremos decir un rotundo no a la guerra y sí a la paz, a los derechos humanos y respeto entre los pueblos".

López ha destacado la importancia de este 1 de mayo "para llamar también a la movilización y al compromiso, porque en estos momentos donde algunos intentan hacer ruido, la clase trabajadora tiene claro que nos jugamos mucho y tiene que estar movilizada, especialmente la gente trabajadora de Andalucía, para saber qué Andalucía quiere de futuro, en qué Andalucía quiere vivir los próximos años".

Por último, los secretarios de UGT y CCOO Málaga, Antonio González y Fernando M. Cubillo, respectivamente, ha valorado que se ponga el foco en Málaga "para que toda España sepa que este crecimiento es un enriquecimiento para muy pocas personas y es una precariedad para mucha gente asalariada", ha concluido.