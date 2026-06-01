Cerca de 20.000 profesionales participarán en junio en los encuentros internacionales sobre innovación del Fycma

Archivo - Imagen de la fachada del Fycma - FYCMA - Archivo

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, acogerá en junio citas clave para cerca de 20.000 profesionales y agentes vinculados a la innovación, la digitalización y el desarrollo tecnológico de la mano de EuCNC & 6G Summit 2026, DES - Digital Enterprise Show, la decimocuarta edición de eCongress Málaga y la quinta edición de CM Málaga, Culture and Museums International Tech Forum, eventos de referencia en sus respectivos sectores.

En primer lugar, el EuCNC & 6G Summit 2026 congregará a expertos de todas las áreas de las telecomunicaciones para tratar las últimas tendencias e investigaciones de vanguardia del sector a nivel internacional, según ha informado el Fycma en un comunicado.

Del 2 al 5 de junio, más de un millar de delegados de más de 40 países debatirán el despliegue del 5G y la exploración del 6G, el IoT móvil, así como, los futuros sistemas y redes de comunicaciones. Le seguirá DES - Digital Enterprise Show 2026, que celebrará su décima edición en Fycma del 9 al 11 de junio.

Reconocido como el mayor evento europeo dedicado a las tecnologías exponenciales recibirá a más de 15.000 directivos internacionales, así como a 400 firmas expositoras que aportarán innovaciones en inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud o marketing, entre otras tecnologías.

La decimocuarta edición de eCongress Málaga reunirá el próximo 19 de junio a los principales líderes del sector digital para conocer las últimas tendencias en ecommerce, IA y marketing digital. A través de doce conferencias prácticas, cuatro talleres formativos y la zona de stands y networking, los asistentes descubrirán estrategias reales de captación y conversión o hacia dónde están evolucionando las marcas digitales.

Esta programación especializada finalizará con la quinta edición de CM Málaga, Culture and Museums International Tech Forum, organizado directamente por Fycma con la colaboración del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, junto con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y Diario Sur.

Un evento que conecta cultura y tecnología y que actúa como espacio estratégico donde presentar los nuevos enfoques y avances del sector. CM Málaga 2026 acogerá el 22 y 23 de junio a profesionales, empresas e instituciones de la industria cultural con el objetivo de impulsar su transformación a través de la tecnología, la creatividad y la colaboración.

Con esta agenda, Fycma reafirma su capacidad para atraer a Málaga el conocimiento más avanzado, el talento especializado y las oportunidades de negocio que están marcando la evolución de la innovación y la tecnología en el ámbito internacional.