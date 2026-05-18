La CNMC ordena a Endesa evaluar el suministro eléctrico para 141 viviendas en Estepona (Málaga)

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ESTEPONA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha resuelto que Endesa debe evaluar y comunicar al Consistorio la capacidad de acceso en el punto de conexión solicitado para una potencia de 831,46 kilovatios de suministro para las 72 viviendas del edificio Alma y las 69 proyectadas en la unidad de ejecución La Calera.

En este contexto, el Consistorio ha trasladado en una nota que, ante la "falta de respuesta" por parte de Endesa para solucionar el problema, el Ayuntamiento presentó el pasado 16 de marzo un escrito ante la CNMC en el que expone el conflicto que afecta directamente a 72 familias propietarias. El objetivo es que este organismo competente intermedie y permita avanzar en la búsqueda de una solución en el menor plazo posible.

Desde que la compañía eléctrica manifestó, según señala el Ayuntamiento, su "imposibilidad" de dotar de suministro al edificio, el Consistorio asegura que se ha puesto del lado de los vecinos afectados y ha planteado a Endesa distintas alternativas para facilitar la conexión. Sin embargo, tras la negativa de la empresa a las propuestas municipales, el Ayuntamiento recurrió el pasado mes de marzo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para impulsar las gestiones necesarias que permitan la pronta llegada del suministro.

La Administración local confía en que, tras la resolución de la CNMC, la compañía eléctrica proporcione el suministro al edificio Alma y al resto de la unidad de La Calera. Asimismo, recuerda que son numerosos los ayuntamientos y asociaciones del sector de la construcción que vienen alertando de la "incapacidad" del Gobierno central para dar respuesta a los nuevos desarrollos urbanísticos pendientes en el país, por lo que insiste en la necesidad de buscar soluciones "reales" a esta situación.

Por último, el Consistorio ha subrayado que, desde el inicio del proyecto urbanístico, ha actuado con diligencia en toda la tramitación exigida por la legislación vigente, siguiendo el mismo procedimiento "escrupuloso y responsable" aplicado al resto de desarrollos ejecutados en la ciudad desde 2011.