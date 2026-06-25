El Colegio de Arquitectos de Málaga entrega reconocimientos a 23 proyectos y distingue la trayectoria de José Seguí. - COLEGIO ARQUITECTOS MÁLAGA/ALVARO CABRERA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Málaga ha celebrado este jueves el acto de entrega de los Premios Málaga de Arquitectura 2026, una edición que ha distinguido con 12 premios y once accésits las intervenciones, proyectos e iniciativas más destacadas presentadas a esta convocatoria. Además, ha reconocido la trayectoria profesional de José Seguí.

El objetivo de estos premios es visibilizar la producción arquitectónica de la provincia, reconocer y difundir aquellas obras y trabajos que destacan por sus valores de especial interés, calidad y excelencia, poner en valor la labor profesional del colectivo y promover la arquitectura como una herramienta capaz de mejorar la vida de las personas.

Los reconocimientos se articulan en siete modalidades y a ellos se suma la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria, otorgada por la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Málaga. El jurado ha estado compuesto por los arquitectos Fernando Martín Menis, Izaskun Chinchilla Moreno, Rocío Pina Isla, María José Andrade Marqués, Javier Valverde Abril, Nuria Prieto González y Luis Frade Torres.

Así, el Premio Málaga de Arquitectura Obra Nueva tiene como objetivo premiar obras de edificación de nueva planta ubicadas en la provincia, que por sus propios valores supongan una destacada aportación a la arquitectura. Se subdivide en tres categorías: Vivienda Unifamiliar, Plurifamiliar, y Equipamiento y Otros Usos.

En la categoría de Vivienda Unifamiliar, el premio ha sido para la obra Casa Cantal (Rincón de la Victoria), de Francisco Padilla Durán y María Martín Sánchez (Endosdedos Arquitectura). Se ha valorado "el ejemplar diseño de su arquitectura doméstica". El jurado ha otorgado un accésit a la obra Casa Acordeón (Arriate), de Francisco Ortega Ruiz (FORarquitectura).

El premio en Vivienda Plurifamiliar ha ido a la obra 28 patios y 14 viviendas sociales, en Almargen, de Carlos Arias Garnelo y Rafael González García (CREARCTIVE). El jurado ha resaltado que se proyecta con "destacable solvencia la composición de varias unidades residenciales, utilizando el volumen construido y el vacío interior para resolver cada vivienda".

Ha obtenido accésit la obra Oceanika Coliving en Torremolinos, de un equipo de arquitectos integrado por Juan José Baena Martínez, Marta Gómez Martínez, Joanna Jedrus Cabrera, José de la Peña Gómez-Millán, Borja Navarro Ibáñez de Aldecoa, José María González Chamorro, José Antonio Pavón González y Myriam Rego Gómez (EOVASTUDIO+BAKPAK).

Además, se ha otorgado el Premio Promotor de Arquitectura de Calidad a Nuovit, por impulsar Oceanika, apoyando la arquitectura modular e industrializada de calidad para espacios habitables.

El premio en la categoría de Equipamiento y otros usos se ha dado de manera excepcional ex aequo a dos obras: Facultad de Turismo, de Antonio Vaillo i Daniel y Yago Vaillo Usón (Vaillo+Architects) y Joaquín López Baldán; y Funker. Hostel en la Trinidad, de Antonio José Galisteo Espartero, Álvaro Fernández Navarro y Francisco Jesús Camacho Gómez (GANA Arquitectura). Además, se ha concedido el Premio Obra Joven a la obra Casa Nuez Moscada de Álvaro Carrillo Eguilaz.

En la modalidad Guerrero Strachan se premia la intervención en edificaciones o enclaves preexistentes en todas sus escalas y modalidades. Ha sido para el proyecto Rehabilitación de edificio Call Center a espacio educativo en Málaga, de los arquitectos Ignacio Merino Rivero y Gonzalo Merino Rivero (Flow81). Los accésits han ido a Rehabilitación del Antiguo Hospital de la Caridad e Iglesia de San Andrés de Coín y Casa Sotarrá en Málaga, de Joaquín López Baldán y Francisco Ortega Ruiz, respectivamente.

El galardón de Espacio Público y Regeneración Urbana ha ido al proyecto Urbanización del Sendero del Cau. Caudal y Acueducto de San Telmo, de Juan Gavilanes Vélaz de Medrano y Francisco González Fernández (GG2 Arquitectos).

La obra Naturalezas docentes Isla y Senda Verde de la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga, de los arquitectos Nerea Salas Martín y Ferran Ventura Blanch, ha recibido un accésit.

El Premio Málaga de Arquitecturas Mínimas reconoce y premia obras de pequeña escala que abarcan desde interiorismo hasta instalaciones artísticas. Se consideran obras no estrictamente arquitectónicas pero implican a profesionales del diseño gráfico, mobiliario, artesanía y joyería, siempre que representen intervenciones significativas.

En esta edición ha sido para el proyecto Kiosquito en Málaga, del arquitecto Francisco Toré Mesa. En un momento en el que los kioscos están desapareciendo, el jurado ha valorado la transformación del objeto contenedor de pequeña escala, rehabilitándolo en su uso mínimo como librería con cafetería. El accésit ha ido a la obra El Corralón en Málaga, de Carlos Arias Garnelo y Rafael González García.

El Premio María Eugenia Candau, que reconoce obras de colegiados en Málaga, pero realizadas fuera del ámbito colegial, ha ido a la obra Zona Base Incubazul en Cádiz, de Carlos Quevedo Rojas y Carlos Peinado Madueño (Carquero Arquitectura).

El jurado ha dado además accésits a la Casa cueva de la Bola de Oro en Granada, de los arquitectos Pablo Farfán Manzanares y Monika Brummer; y el proyecto I+D+i Smart Tree UJA en Jaén, de Alberto García Marín, Juan Manuel Sánchez La Chica y María José Márquez Ballesteros.

El Premio Década premia obras destacadas con más de diez años en la provincia y el galardón ha sido para el proyecto Recuperación del Caminito del Rey en Ardales, de Machuca Santa Cruz y su equipo de la Diputación. El jurado ha identificado la obra como "un símbolo mundial, con repercusión más allá de Málaga".

El proyecto Rehabilitación de la casa taller de Pedro de Mena para uso museístico en Málaga, del arquitecto Francisco González Fernández, ha recibido un accésit.

El Premio José Moreno Villa de Fomento de la Arquitectura reconoce la labor de divulgación cultural que promueve y defiende la arquitectura y el urbanismo. Se le ha concedido al proyecto de comisariado de la exposición 'Más que un grano de arena. Málaga y el arquitecto Guerrero Strachan', de Enrique Bravo Lanzac, Francisco González Fernández, Juan José Gutiérrez Blanco y Luis Ruiz Padrón.

Han obtenido accésits el proyecto de divulgación 'La democratización del conocimiento arquitectónico a escala masiva', del arquitecto Juan Alejandro Goñi, y el Catálogo de Pinturas Murales de Málaga, instrumento redactado por Lourdes Royo-Naranjo, Beatriz Prado-Campos, Aurora Zafra Gutiérrez y Cristina Gallardo Ramírez.

JOSÉ SEGUÍ

La Junta de Gobierno ha reconocido al colegiado José Seguí Pérez con la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria por una labor "desarrollada con oficio, responsabilidad y dedicación; con excelencia, lo que le ha convertido en un referente del colectivo".

Además, se le reconoce y agradece su ejemplar participación en todos los ámbitos en los que ha desarrollado su carrera. Con más de 50 años de trayectoria, José Seguí ha desarrollado una "intensa labor en las distintas escalas de la arquitectura", desde la edificación hasta la planificación urbanística, contribuyendo "de manera decisiva a la construcción y transformación de la ciudad".

La institución colegial ha querido destacar la trascendencia de su obra, "versátil y prolífica, y, más allá de los debates generados por la complejidad de algunas de sus soluciones".

El Colegio de Arquitectos se ha congratulado de la excelente respuesta de esta edición, a la que se han presentado 127 proyectos, más que lo registrado en otras convocatorias y ha destacado la calidad de las propuestas "que evidencian el dinamismo y el alto nivel de la arquitectura de los profesionales vinculados a la provincia".