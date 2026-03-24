El Consejo de Ministros aprueba el indulto de un preso que será liberado por la cofradía de El Rico

Archivo - La Cofradía de El Rico de Málaga que libera a un preso cada Miércoles Santo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la persona que será indultada y liberada el próximo Miércoles Santo por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico de Málaga para renovar el privilegio de Carlos III y cumplir, un año más, con una de las tradiciones de la Semana Santa malagueña.

Según ha podido confirmar Europa Press, el Consejo de Ministros ha aprobado este indulto en su reunión de este martes, tras la propuesta del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y la previsión es que el Boletín Oficial del Estado publique este miércoles el Real Decreto por el que se indulta a este preso.

En el proceso para llevar a cabo este indulto participan, además del Ministerio de Presidencia, el del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; la Subdelegación del Gobierno; la cofradía y la Audiencia de Málaga, que elige la terna inicial en función de determinados parámetros.

Así, durante las últimas semanas se han producido contactos entre el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y el hermano mayor de la Cofradía de El Rico, Ramón Varea, para analizar los últimos detalles previos a la aprobación en Consejo de Ministros de este tradicional indulto.

Cada año, Jesús 'El Rico' lleva a cabo en Málaga esta tradición. En concreto, los sucesos que dan origen a este privilegio datan de 1759 y son muchas las transcripciones en torno a ellos. La web de la cofradía recoge uno de los textos con el que, siendo leyenda o no, se intenta explicar de dónde surge ese privilegio, otorgado por el rey Carlos III.

Así, se relata que se declaró en la ciudad una epidemia de peste y los reclusos acogieron la idea de sacar en procesión la imagen del Nazareno que se veneraba en el inmediato convento. A pesar de que les fue denegado el permiso para salir, se sublevaron y llevaron las imágenes por las zonas más afectadas por la epidemia.

Finalizada la procesión, devolvieron la imagen a la iglesia y los reclusos tornaron a la cárcel sin que ni uno solo se hubiese aprovechado del suceso para huir. Como agradecimiento por este gesto, Carlos III otorgó a Jesús El Rico el privilegio de liberar anualmente a un preso, una tradición que perdura hasta ahora.