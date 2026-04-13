El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación celebra en Torremolinos la Semana de la Prevención de Incendios

El Consorcio Provincial de Bomberos celebra en Torremolinos la Semana de la Prevención de Incendios - DIPUTACIÓN

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, junto a la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), celebran en Torremolinos, desde este lunes hasta el sábado 18 de abril, la XXI Semana de la Prevención de Incendios.

Esta actividad se trata de un programa de sensibilización ciudadana para divulgar conocimientos de autoprotección en caso de incendio, saber cómo actuar ante emergencias y ayudar a identificar los riesgos que pueden presentarse en nuestro entorno: hogares, colegios o centros de trabajo, entre otros, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Esta edición se centra en el uso de detectores de humos. La prevención de incendios en el hogar y las actividades en los centros escolares son una prioridad, por lo que se realizarán talleres de prevención de incendios para que los más pequeños adquieran hábitos preventivos, convirtiéndose a su vez en educadores de su entorno familiar.

La XXI Semana de la Prevención de Incendios ha arrancado este lunes en el CEIP Mar Argentea de Torremolinos y continuará hasta el jueves 16 de abril por los CEIP Maestra Virginia Gaitán, Palma de Mallorca y La Paz del mismo municipio, para concluir el sábado 18 de abril con una jornada de puertas abiertas en el Parque de la Batería, con el desarrollo de diferentes actividades, exhibiciones y talleres para todos los públicos.

Así, bomberos del Consorcio Provincial enseñarán durante esta semana en Torremolinos a los escolares los vehículos, herramientas y uniformes que utilizan en su actividad diaria, además de transmitirles naciones básicas de prevención.