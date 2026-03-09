Cortes de la Frontera (Málaga) acogerá la segunda jornada del Circuito de Novilladas de Andalucía

Cortes de la Frontera acogerá la segunda jornada del Circuito de Novilladas de Andalucía - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga respalda la séptima edición del Circuito de Novilladas de Andalucía, promovido por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía.

La segunda novillada clasificatoria se celebrará el próximo 14 de marzo en la plaza de toros del municipio malagueño de Cortes de la Frontera, en un evento en el que trenzarán el paseíllo El Primi, Julio Norte y Dennis Martín. Dicho festejo, que comenzará a partir de las 17.30 horas, contará con un encierro de Aguadulce.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha recordado que la institución provincial ha patrocinado este evento desde su primera edición, y ha reiterado su apoyo "al presente y al futuro de la tauromaquia en la provincia". De hecho, la institución provincial ha renovado su acuerdo con la citada Fundación.

Salado ha señalado que por cuarto año consecutivo la Diputación de Málaga colabora con la Fundación Toro de Lidia en este circuito, "que es fundamental para potenciar uno de los eslabones más débiles de la Fiesta, como son las novilladas con picadores".

La presentación del festejo ha tenido lugar en el ruedo de la plaza de toros de La Malagueta, que será el escenario de la gran final, prevista para el próximo 14 de junio.

Al acto han asistido el director de Asuntos Taurinos de la Diputación, Borja Ortiz; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, Sebastián Casillas; el empresario de África Taurina, Ángel Modesto, y los novilleros Dennis Martín y El Primi. A continuación, han realizado una visita al Centro de Experiencias Inmersivas Taurinas (CEIT) de La Malagueta.

La plaza de toros de Cortes de la Frontera, que cuenta con 128 años de historia y que celebrará una novillada con picadores después de 20 años, acogerá por primera vez un evento de este circuito, que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera y la empresa África Taurina.

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha destacado el "gran impacto a nivel económico que supone este evento en el municipio y la Serranía", así como su repercusión a nivel mediático.

Al respecto, ha detallado que "las novilladas del pasado circuito, que fueron televisadas, superaron el millón de espectadores en directo y 15 millones de impresiones en las redes del Circuito de Novilladas de Andalucía, la Liga Nacional de Novilladas y la Fundación Toro de Lidia".

Las entradas del festejo se pueden adquirir en las taquillas de la plaza de toros de Cortes de la Frontera a partir de este lunes, 9 de marzo, de 17.00 a 19.00 horas, y el día del festejo desde las 10.00 horas hasta la hora de inicio.