Cuatro municipios malagueños restringirán el uso de agua por "el preocupante estado" de los acuíferos

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MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de los municipios malagueños de Alameda, Humilladero, Fuente de Piedra y Mollina han publicado un comunicado en el que afirman que "a pesar de las abundantes lluvias registradas la situación de los acuíferos continúa siendo preocupante" por lo que han anunciado que restringirán el uso de agua.

Los cuatro ayuntamientos, en dicho bando conjunto publicado en sus respectivas redes sociales, han señalado que tras varios años consecutivos de "grave sequía y escasas precipitaciones", las reservas subterráneas de agua no se han recuperado lo suficiente y piden responsabilidad y colaboración a la ciudadanía frente a esta "situación crítica".

En el comunicado, los cuatro consistorios también han informado de la decisión de adoptar una serie de restricciones con el objetivo de "garantizar el suministro en los próximos meses".

En primer lugar, según han trasladado los organismos municipales, no se permite el uso del agua de la red de abastecimiento para el riego de huertos y jardines. Además, no estará autorizado utilizar agua de la red de abastecimiento para la limpieza de fachadas, aceras o para el lavado de vehículos particulares.

Asimismo, esta situación también afectará al llenado de piscinas privadas, que no podrán abastecerse con agua procedente de la red municipal. Estas tres medidas tienen carácter preventivo aunque no se descarta la adopción de restricciones adicionales si la evolución de los recursos hídricos "lo hiciera necesario".