Desalojado de madrugada un hotel en el centro de Málaga por un incendio en la planta baja

Archivo - Camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio en la planta baja de un hotel en el centro de Málaga en la madrugada de este lunes 25 de mayo ha obligado al desalojo del establecimiento al completo sin que por el momento se hayan producido daños personales, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El fuego se ha iniciado sobre las 01.26 horas cuando los testigos han alertado de llamas en los bajos del hotel ubicado en la calle Cerrojo.

En el lugar trabajan en la extinción efectivos de Bomberos de Málaga, junto con agentes de Policía Local y Nacional. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no han tenido que atender a nadie hasta el momento.

Los servicios de emergencia han procedido al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados.