Detenidas dos personas e intervenidos unos 75 kilos de hachís tras un suceso con armas de fuego en Mijas (Málaga)

Incautación de cerca de 75 kilos de hachís por la Policía Local de Mijas. - POLICÍA LOCAL MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Mijas ha llevado a cabo una intervención policial que se ha saldado con la detención de dos personas, la incautación de cerca de 75 kilogramos de hachís y la recuperación de un arma corta, tras "un grave suceso ocurrido en la tarde del sábado en el municipio".

La actuación se inició cuando varias unidades de la Policía Local con hasta cinco patrullas se personaron en la zona tras tener conocimiento de un vehículo volcado, circunstancia que alertó a los agentes de que podía haberse producido un incidente de gravedad, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en una nota de prensa.

A partir de ese momento, los agentes constataron la existencia de un episodio violento, en el que presuntamente se produjeron amenazas con arma de fuego, una huida y un seguimiento policial, derivando en un escenario en el que se llegaron a efectuar disparos.

En el suceso se vieron implicados hasta cuatro vehículos, que resultaron siniestrados. Como consecuencia de los hechos, una persona resultó herida por arma de fuego, siendo atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro hospitalario.

Durante el operativo, la Policía Local de Mijas localizó y recuperó "una importante cantidad de sustancia estupefaciente, en torno a 75 kilos de hachís", así como un arma corta, hallazgos que se produjeron durante la inspección del área vinculada a la huida.

Asimismo, los agentes identificaron y localizaron a diversos testigos, cuyas declaraciones "resultan clave para el esclarecimiento de los hechos".

Las dos personas detenidas por la policía local lo han sido por presuntos delitos de robo con violencia, tentativa de homicidio y delito contra la salud pública.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias, así como de los vehículos implicados y del arma intervenida, continuando con la investigación.

Ante esto, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Cuevas, ha señalado que "estamos ante un suceso de extrema gravedad que exigía una respuesta inmediata y contundente por parte de la Policía Local".

Cuevas ha subrayado que "la rápida y coordinada actuación de los agentes permitió controlar una situación muy peligrosa, asegurar la zona y evitar consecuencias aún más graves".

Asimismo, ha destacado que "esta intervención pone de manifiesto la importancia de contar con una Policía Local preparada, con presencia permanente en la calle y plenamente coordinada con otros cuerpos de seguridad", reiterando "el compromiso del Ayuntamiento de Mijas de seguir reforzando los medios humanos y materiales destinados a la seguridad ciudadana".