Detenido por agredir a empleadas de un supermercado en Mijas (Málaga) al ser sorprendida robando

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil y un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas (Málaga) han detenido a una mujer y han investigado a otra por el hurto de mercancía en un supermercado de la Cala de Mijas, ya que supuestamente la arrestada agredió a empleadas al verse sorprendida cometiendo el robo.

Los hechos sucedieron el pasado día 8 de abril. Se recibió aviso de un robo que se estaba cometiendo en un supermercado de la localidad, por lo que se desplazaron agentes de la Guardia Civil, han señalado desde dicho cuerpo en una nota.

Una vez en el lugar, los guardias civiles pudieron comprobar que las presuntas autoras habían sido dos mujeres y que una de ellas, al verse sorprendida, había agredido a las empleadas que intentaban retenerlas y evitar que se marcharan con los productos sustraídos.

Por esto, se identificó y detuvo a una mujer, de 23 años, con numerosos antecedentes por hechos similares, por un delito de robo con violencia y dos delitos de lesiones. Además, le constaba una orden de búsqueda y detención emitida por un Juzgado de Novelda (Alicante).

Asimismo, también se identificó a su acompañante, otra mujer de 36 años, que está investigada por un delito leve de hurto. De todo lo actuado se instruyeron las correspondientes diligencias, que junto con la detenida fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Fuengirola de guardia.