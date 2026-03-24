Detenido cuando se encontraba reparando ilegalmente vehículos en el parque empresarial Guadalhorce de Málaga

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 26 años como presunto autor de un delito de desobediencia, atentado y resistencia a agentes de la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 12.40 horas del pasado viernes, 6 de marzo, en carretera Azucarera-Intelhorce, a la altura de la zona de desguaces junto al parque empresarial Guadalhorce.

Una patrulla que formaba parte del dispositivo de vigilancia de actividades relacionadas con la reparación ilegal de vehículos por talleres clandestinos en plena calle se dispuso a identificar a un grupo de personas a las que sorprendieron llevando a cabo tal actividad.

Uno de los individuos se negó reiteradamente a aportar sus datos de filiación, a la vez que vociferaba y trataba de alentar al resto en contra de la actuación policial, llegando a posicionarse varios de ellos alrededor de los agentes, que tuvieron que responder apartándolos, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Además, portaba un destornillador en la mano, siéndole arrebatado, a pesar de que braceaba, llegando a dar un manotazo a uno de los agentes y oponiendo una fuerte resistencia hasta ser finalmente reducido.

Ante los hechos, el individuo fue detenido y trasladado a dependencias policiales para, posteriormente, ser puesto a disposición judicial. Además, los policías locales formalizaron las correspondientes denuncias administrativas por ejercer la actividad ilegal.