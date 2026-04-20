Un detenido dedicado a la venta de droga en Málaga tras intervenir casi tres kilogramos de hachís

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MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública y que en el momento de su arresto portaba varios trozos de sustancias dispuestos para la venta.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de abril, sobre las 21,15 horas en el distrito Puerto de la Torre, cuando policías locales del Grupo de Investigación y Protección (GIP), cuyos agentes prestan servicio de paisano, se percataron de una transacción realizada entre el detenido, que iba en su vehículo, y un ciudadano.

Así, los agentes se identificaron como tales y procedieron a dar el alto a ambos. El comprador emprendió la huida y arrojó un objeto al suelo, aunque fue alcanzado a escasos metros por lo policías locales, que comprobaron que lo arrojado era un trozo de una sustancia marrón, al parecer hachís, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Por su parte, el posteriormente detenido intentó darse a la fuga con su vehículo, llegando a colisionar con la parte derecha delantera del vehículo policial, no pudiendo seguir la marcha. Una vez identificado, los agentes procedieron a realizarle un registro corporal externo, hallando un billete de 20 euros en la mano que podrían proceder de la venta realizada, así como otros 30 en la cartera.

Además, el detenido manifestó que tenía un monedero con algunos trozos de hachís, unos 40 gramos, en el interior de su vehículo y más sustancia en el garaje de su vivienda, procediendo a entregar la misma a los policías. En total, casi tres kilos.

Al parecer, el individuo llevaría un tiempo dedicándose a esta actividad y proporcionando la sustancia en el entorno de Puerto de la Torre y Teatinos. Por estos hechos, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, siendo informado de los motivos de su privación de libertad y de los derechos que le asistían.