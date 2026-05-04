Detenido por enviar droga a través de una empresa de paquetería en Málaga

Droga intervenida en una operación policial - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre, de 57 años, por el presunto envío de sustancias estupefacientes, a través de una empresa de paquetería.

El bulto, detectado e intervenido, contenía seis envases transparentes y termo sellados de marihuana, con un peso total de siete kilogramos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, llevada a cabo por el grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Centro de la capital, se inició tras detectar un posible envío de droga, mediante una agencia de transportes, a una localidad de los Países Bajos.

Los investigadores, tras intervenir el paquete en las dependencias de la empresa, procedieron a su traslado a las instalaciones policiales, donde efectuaron la apertura del mismo y comprobaron su contenido; siete kilogramos de marihuana.

Así, los agentes analizaron las imágenes del lugar de los hechos de forma exhaustiva, y tras numerosas gestiones, pudieron identificar plenamente al remitente.

Tras el dispositivo policial establecido para su búsqueda y detención, los agentes procedieron a su detención y puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública.