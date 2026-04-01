Detenido un hombre de 28 años armado por rajar las ruedas de siete vehículos junto a la terminal de cruceros de Málaga

Agentes de paisano adscritos al grupo Gotham de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor de los hechos. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido 'in fraganti' en Málaga a un hombre armado que presuntamente rajó las ruedas de siete vehículos en el dique de Levante, junto a la terminal de cruceros. El sospechoso, de 28 años, utilizó un arma blanca para dañar los neumáticos de los coches.

Tal y como ha emitido la Policía Nacional en una nota, en la madrugada del 29 de marzo, a las 4,00 horas, un aviso de un vigilante de seguridad alertaba al 091 que un varón se encontraba forzando un automóvil para robar en su interior, en el Puerto. El sospechoso portaba un cuchillo con el que, además, iba rajando las ruedas de los coches.

En este contexto, agentes de paisano adscritos al grupo Gotham de la Policía Nacional, de servicio nocturno en vehículo oficial camuflado, acudieron al lugar, "sorprendiendo al sospechoso aún en la zona".

Tras desarmar al sospechoso, que portaba un cuchillo en la mano, y otro en un bolsillo, los agentes lo detuvieron por su presunta responsabilidad en los delitos de robo con fuerza y daños. Así, junto a la terminal de cruceros, los agentes contabilizaron siete vehículos con las ruedas rajadas. Otro de los vehículos presentaba un tirador arrancado en una de las puertas.