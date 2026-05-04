Detenido un joven por corrupción de menores tras una denuncia en Málaga

Archivo - Grume en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un joven como presunto autor de un delito de corrupción de menores. Los hechos fueron denunciados en las dependencias de la Comisaría Provincial de Málaga el pasado día 16 de abril por un menor de 14 años, acompañado de su madre.

En la denuncia daban cuenta de cómo un desconocido, que se hizo pasar por un alumno del mismo instituto que la víctima, contactó con la misma, a través de una aplicación de mensajería instantánea, instándole al intercambio de imágenes de contenido íntimo, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

En sucesivas conversaciones, el sospechoso puso en práctica tretas al fin de ganarse la confianza del menor, orientando rápidamente el tono de las conversaciones a aspectos sexuales.

Con mucha insistencia, solicitó al adolescente compartir imágenes de sus partes íntimas a través de video llamada, mostrándole a la víctima sus propios genitales. Este comportamiento delictivo se conoce como "child grooming" y consiste en que el delincuente, valiéndose de técnicas de ingeniería social, se hace pasar por un menor del entorno de la víctima y le engaña para obtener imágenes de carácter sexual para su disfrute o difusión a terceros.

En cuanto se tuvo conocimiento de lo ocurrido, se inició una investigación por parte de agentes adscritos al Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga, determinando, sin ningún género de dudas, la identidad del investigado, que resultó ser un vecino de Valladolid.

Una vez identificado el sospechoso, los investigadores solicitaron colaboración a sus homólogos en la Comisaría Provincial de Valladolid para su localización y arresto.

Finalmente, el pasado día 28 de abril, la Policía Nacional detuvo al joven por su presunta implicación en los hechos. Tras poner en conocimiento del juez el atestado policial instruido en Málaga y pasar a su disposición el detenido, la autoridad judicial competente decretó su ingreso en prisión.

CÓMO PREVENIR EL CHILD GROOMING

Desde la Policía Nacional recuerdan que debemos estar especialmente vigilantes ante este tipo de delitos cuyas víctimas son menores. Para ello es fundamental dar una formación correcta a aquellos menores, a los que sus tutores legales permiten el uso de dispositivos con acceso a redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

Dicha formación debe contemplar la advertencia de que los menores desconfíen de quien está al otro lado de la red social o aplicación de mensajería, explicándoles claramente y de manera comprensible, que en las redes hay personas que no son quienes dicen ser.

De igual modo, inciden en que hay que advertir a los menores de que jamás se deben compartir imágenes privadas y que, si lo hacen, automáticamente van a perder el control de donde acaban, y que si son invitados a hacerlo deben advertir inmediatamente a sus padres o responsables.

Es aconsejable que los padres hagan uso de las herramientas de control parental de que disponen las aplicaciones y los dispositivos, y que permiten en gran medida haciendo un buen uso de ellas, mitigar este tipo de amenazas.

De igual modo, deben estar vigilantes si el menor presenta cambios bruscos de comportamiento o actitudes esquivas y huidizas al hacer uso de los dispositivos tecnológicos, puesto que puede ser un indicio de que este siendo víctima de algún tipo de delito, y por supuesto, si se tiene conocimiento de ello, acudir a dependencias de la Policía Nacional para denunciar los hechos.