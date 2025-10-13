Detenido un joven por su implicación en un tiroteo a un hombre de 38 años herido en Marbella (Málaga)

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha sido detenido por su presunta participación en un tiroteo a un hombre de 38 años que ha resultado herido en la madrugada de este lunes en la ciudad malagueña de Marbella. La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que se ha producido el incidente y el trasfondo del mismo.

Así lo han confirmado fuentes del propio cuerpo que apuntan a que se trata "de un nuevo incidente con uso de arma de fuego en Marbella". La víctima habría sido alcanzada por una esquirla, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press.

Según publica este lunes Diario 'Sur', que ha adelantado la información, el suceso habría tenido lugar en torno a las 5.00 horas en la zona del Palacio de Congresos de Marbella, y los disparos se habrían producido cuando un hombre entraba a un domicilio.

La víctima consiguió esquivar las detonaciones, aunque resultó herido al ser alcanzado por una esquirla; y el presunto autor de los disparos ha sido detenido en Algeciras, hasta donde se habría dado a la fuga a bordo de un turismo, según fuentes consultadas por el rotativo.