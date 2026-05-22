Detenido en Málaga por atacar a un hombre con un cuchillo y herirle el brazo para robarle el patinete

Cuchillo intervenido tras la detención de un hombre por herir a otro en el brazo para robarle el patinete - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre, de 27 años, tras atacar a otra persona con un cuchillo y herirle en el brazo para robarle su patinete.

Los hechos se produjeron en la zona norte de la capital, el presunto autor dejó abandonado en el lugar de los hechos el cuchillo y unas muletas, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los investigadores recabaron toda la información y en pocas horas consiguieron identificar, localizar y detener al autor, el cual fue puesto a disposición judicial, quien decretó su ingreso en prisión.

Los funcionarios adscritos al Grupo de investigación de la Comisaría de Distrito Norte, tuvieron conocimiento a través de la Sala 091, a primera hora de la mañana, que en su zona acababa de producirse un hecho violento con arma blanca, en el que un hombre había herido a otro, con intención de robarle el patinete que llevaba, causándole una herida en el brazo.

Los investigadores se desplazaron al lugar de los hechos dada la gravedad y urgencia, junto con los indicativos uniformados, que asistieron a la víctima e incluso llegaron a trasladarla al hospital, donde le suturaron la herida en el brazo que requirió 12 puntos.

Así, una vez los agentes recabaron los datos que la víctima pudo aportar sobre el presunto autor, y recuperaron los efectos que el mismo dejó abandonados en el lugar, un cuchillo de cocina con el mango negro y unas muletas, estos procedieron a intervenirlos, e iniciaron las pesquisas de forma inmediata, para identificar y localizar al asaltante.

El individuo fue reconocido fotográficamente por la víctima sin ningún género de dudas. Una vez identificado, se estableció un dispositivo policial de búsqueda por las zonas que el mismo podría frecuentar, logrando en la misma mañana practicar la detención. Finalizada la investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial, quien decretó su ingreso en prisión.