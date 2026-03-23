Detenido en Marbella (Málaga) un hombre ebrio tras colisionar contra el peaje cuando conducía un autobús robado

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MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga han detenido a un hombre que conducía ebrio un autobús sustraído cuando circulaba por la autopista AP-7, a su paso por el término municipal de Marbella, y colisionar contra los elementos del peaje.

La Central de Tráfico de la Guardia Civil alertó a las patrullas que se encontraban de servicio que el autobús sustraído circulaba a la altura de Calahonda, en el municipio malagueño de Mijas.

Así, fue localizado e interceptado finalmente en el peaje de San Pedro Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella, donde había colisionado contra los elementos del peaje, provocando daños en el mismo y en el propio vehículo.

El presunto autor resultó ser un ciudadano de nacionalidad polaca, de 27 años, y que carecía de cualquier permiso de conducción, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras serle realizadas las pruebas correspondientes de detección de alcohol, dio resultado positivo con tasas de alcohol de 0,61 mg/l y 0,57 mg/l en aire espirado. El autobús, dedicado al transporte escolar y de menores, propiedad de una empresa de Estepona, fue sustraído durante la madrugada del 11 de marzo en la localidad de Marbella.

Finalmente, los agentes procedieron a su detención, instruyendo diligencias por tales hechos y poniendo a disposición judicial a este individuo como presunto autor de los delitos de robo de uso de vehículo, conducción bajo la influencia del alcohol, conducción sin haber obtenido nunca autorización para ello y por los daños ocasionados.