Un detenido en relación con la muerte de un hombre de 63 años en Yunquera (Málaga)

MÁLAGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años ha sido detenido por la Guardia Civil en relación con el asesinato de otro varón de 63 años, cuyo cadáver con evidencias de haber sido degollado, fue hallado el pasado lunes en la localidad malagueña de Yunquera.

Así lo han confirmado fuentes próximas a la investigación de los hechos, que han precisado que la detención ha tenido lugar este pasado jueves por la noche tras un registro en su domicilio, donde, si bien no se ha hallado el arma homicida, se han encontrado restos de sangre en la ropa y vehículo del detenido.

En cuanto al suceso, cabe recordar que el cuerpo sin vida de un hombre de 63 años fue hallado el pasado lunes en la localidad malagueña de Yunquera y desde un primer momento se investigó por parte de la Guardia Civil si podría tratarse de una muerte violenta.

El pasado martes, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró que había "evidencias" de que el hombre "haya sido asesinado, de que hayan acabado con su vida de forma violenta, porque existen claros indicios de que ha sido degollado".

Fernández dijo que "está toda la investigación abierta" por parte de la Guardia Civil para el total esclarecimiento de la muerte violenta de esta persona que nació en dicho municipio, y para localizar al supuesto autor.