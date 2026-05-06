Detenido por robar 337 colmenas en la provincia de Málaga

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones que se llevan a cabo en el Plan Nacional Contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, ha desarrollado la operación 'Piquera 2025' en la que ha detenido a un hombre como presunto autor de 24 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la salud pública y simulación de delito.

La investigación, iniciada en junio de 2025, ha permitido localizar y recuperar 337 colmenas que han sido entregadas a sus legítimos propietarios, han indicado desde la Guardia Civil en un comunicado.

Las indagaciones se iniciaron tras la denuncia de un apicultor en Alhaurín de la Torre (Málaga), quien, mediante un sistema de geolocalización GPS, ubicó siete de sus colmenas sustraídas en una finca ajena.

Durante la inspección ocular, los agentes hallaron no solo las colmenas balizadas, sino numerosos montículos de cajas pertenecientes a otros propietarios.

Las investigaciones posteriores confirmaron que el detenido poseía tres asentamientos apícolas registrados a su nombre con apenas 70 colmenas legales, ocultando en realidad centenares de unidades de procedencia ilícita.

Así, para evitar la identificación en inspecciones sanitarias, el presunto autor aplicaba masilla o revestimientos sobre las matrículas originales de las cajas para, posteriormente, tallar o pintar su propio número de explotación.

Los agentes pertenecientes al Equipo Roca de la Guardia Civil del municipio malagueño de Coín han esclarecido un total de 24 denuncias interpuestas por 19 perjudicados entre los años 2017 y 2025.

De acuerdo con los datos técnicos de la investigación, se han recuperado un total de 337 colmenas --145 con colonias vivas y 192 vacías--.

La operación se ha desarrollado en los municipios malagueños de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Pizarra, Casarabonela, Carratraca y Málaga, contando con la colaboración de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Cártama. El detenido, junto con las diligencias practicadas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.