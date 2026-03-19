Detenidos en la Costa del Sol dos fugitivos reclamados por su relación con crímenes en Ucrania y Turquía

Imagen de un vehículo policial en la provincia de Málaga. - CNP

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la última semana en las localidades malagueñas de Estepona y Marbella a dos prófugos de la justicia turca y ucraniana, respectivamente, en virtud a sendas Órdenes Internacionales de Detención, por su presunta relación con delitos violentos contra las personas en los que se emplearon armas de fuego.

Así lo han informado desde dicho cuerpo policial, que han indicado que uno de los hechos tuvo resultado de muerte y otro acarreó lesiones graves a la víctima en una tentativa de asesinato. De estas actuaciones se ha dado conocimiento a la autoridad judicial competente en la Audiencia Nacional.

Según han explicado desde la Comisaría Provincial de Málaga, a través de una nota, estos arrestos son fruto "de la intensificación de los controles de seguridad en prevención de la delincuencia en la Costa del Sol".

Cronológicamente, la primera de las detenciones tuvo lugar el 9 de marzo en la avenida de Pernet de Estepona. Un control policial, efectuado por agentes adscritos al Grupo Operativo de Respuesta de la comisaría de dicha localidad, conllevó la identificación de los ocupantes de un vehículo.

Entre ellos estaba un hombre turco de 26 años, a quien le constaba una orden de búsqueda decretada por Interpol, a instancias de las autoridades de Turquía.

Según la requisitoria, en septiembre de 2023, en la ciudad turca de Esmirna, el fugitivo presuntamente mantuvo contacto con los autores de un homicidio de una persona abatida a tiros, facilitándoles incluso el desplazamiento.

Asimismo, la otra detención en la provincia de Málaga relativa a la localización de huidos de la justicia internacional tuvo lugar en Marbella el pasado 16 de marzo, cuando efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría de Marbella arrestaron en la zona de Nueva Andalucía a otro prófugo, un hombre ucraniano de 34 años.

En este caso, la orden de búsqueda y detención había sido emitida también por Interpol, a instancias de las autoridades de Ucrania. Este fugitivo presuntamente está involucrado en el intento de asesinato de un hombre, en 2019, en la ciudad ucraniana de Zaporiyia.

La víctima recibió tres disparos, que le dejaron gravemente herido, aunque la rápida actuación de los sanitarios frustró el plan del autor, han señalado desde la Policía Nacional.