Detenidos cuatro miembros de un clan familiar que controlaba la venta de droga en un barrio de Estepona (Málaga)

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MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro integrantes de un clan familiar que supuestamente controlaba la venta de drogas en el barrio de Los Pescadores, en el municipio malagueño de Estepona.

La investigación ha culminado con el arresto de dos hombres y otras tantas mujeres, de entre 32 y 67 años, que ya han ingresado en prisión provisional en relación con la trama, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

En los registros efectuados en dos domicilios de los sospechosos, utilizados como puntos de comercialización de sustancias estupefacientes, los agentes han intervenido 36 gramos de cocaína base, el grueso ya preparado en dosis para la venta al menudeo, 5.325 euros en efectivo, y tres básculas de precisión.

La denominada operación 'Midas', llevada a cabo por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Estepona, se inició al tenerse informaciones sobre la venta de droga en la barriada de Los Pescadores, que apuntaban cómo miembros de una familia estarían llevando a cabo la actividad ilícita en sus domicilios.

Según los investigadores, la situación había generado alarma social en el vecindario no solo por el trasiego de personas drogodependientes, que consumían las dosis en la vía pública, sino, además, por el aumento de los delitos contra el patrimonio asociados al menudeo de droga.

Para desarticular el clan, que había monopolizado la venta de sustancias en la zona, la Comisaría de Estepona coordinó un importante operativo con un nutrido número de efectivos de las brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica, y con la colaboración de Guías Caninos y Medios Aéreos, de la Comisaría Provincial.

El dispositivo concluyó con la práctica de la diligencia de entrada y registro en dos domicilios, y la detención de cuatro personas por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La actuación finalizó con la puesta a disposición judicial de los arrestados, que decretó el ingreso en prisión provisional de todos ellos.