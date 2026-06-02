La Diputación edita un libro sobre la flora del Parque Natural Sierra de Grazalema por su 40 aniversario

Presentación del libro sobre la flora del Parque Natural Sierra de Grazalema por su 40 aniversario - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación, junto a la Junta de Andalucía, ha publicado el libro 'Flora selecta del Parque Natural Sierra de Grazalema', con motivo su 40 aniversario. De hecho, el Parque Natural Sierra de Grazalema fue pionero en declararse en Andalucía como tal en 1985, aunque el reconocimiento de su relevancia a nivel ambiental tuvo un importante antecedente en 1977, año en el que fue designado por la Unesco como una de las primeras Reservas de la Biosfera en España.

Este territorio, malagueño y gaditano, atesora enormes valores ambientales, tanto en su subsuelo, con una geología espectacular que da lugar a cavernamientos como el sistema Hundidero-Gato, como en su superficie, en la que sobre esa la geología kárstica se desarrolla la vida dando lugar a hábitats y comunidades de fauna y flora únicas.

"Desde la Diputación de Málaga trabajamos para visibilizar el interior de nuestra provincia, y apostamos por la divulgación del conocimiento de nuestro patrimonio natural", ha afirmado la diputada María del Carmen Martínez, en su presentación, que ha tenido lugar en el IES 'Andrés Pérez Serrano' de Cortes de la Frontera.

Y es precisamente la singular flora de esta zona la que constituye el alma de esta publicación, que se ha editado con la colaboración de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, sumándose así, ambas instituciones a este 40 aniversario.

"Pretendemos dar continuidad al trabajo de insignes botánicos del pasado, que descubrieron y describieron nuestras especies, y fomentar su conocimiento a través de este interesantísimo compendio tanto de las plantas más raras, como de las más comunes que podemos encontrar en nuestros paseos la sierra", ha afirmado la diputada.