La Diputación impulsa una nueva campaña de promoción de productos Sabor a Málaga en los once hipermercados Carrefour

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, participa junto a la alcaldesa, Margarita del Cid; el director regional de Carrefour, Jean François Alba; y Aurelio Martín, presidente de Costasol de Hipermercados. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga promueve una nueva campaña monográfica dedicada a poner en valor la excelencia de los productos malagueños de Sabor a Málaga en los once hipermercados Carrefour y Costasol.

La iniciativa se realiza en estrecha colaboración con la empresa distribuidora, con la que se ha renovado un convenio de colaboración, y en ella participan este año, hasta el 24 de marzo, un total de 33 proveedores de la provincia con 200 referencias.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha participado este jueves en la presentación y puesta en marcha de la campaña, que se ha realizado en el hipermercado Carrefour Costasol de Torremolinos, junto a la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; el director regional de Carrefour en Andalucía, Jean François Alba; y el presidente de Costasol de Hipermercados, Aurelio Martín.

Salado ha explicado que esta campaña es fruto del convenio que hoy se ha renovado con esta gran empresa de distribución, que arrancó en 2016 y que se ha ido adaptando a las necesidades del mercado, siempre buscando una mayor representación de los productos locales para ofrecer al consumidor final un surtido específico, cercano y de la más alta calidad.

También ha destacado "la importancia" de la colaboración pública-privada, mediante medidas que impulsen sectores estratégicos de nuestra provincia, como es el caso del sector agroalimentario, poniendo en valor los excelentes productos locales elaborados de forma muy artesanal y que en la mayoría de los casos vienen del emprendimiento de pequeños autónomos y pymes.

"En definitiva, esta campaña viene a dinamizar la economía y el empleo en nuestros pueblos, la auténtica despensa de la provincia y un impulso para la promoción y comercialización de los productos adheridos a la marca promocional Sabor a Málaga", ha recalcado.

Por su parte, el director regional de Carrefour en Andalucía, Jean François Alba, ha asegurado que esta campaña de promoción de los productos Sabor a Málaga es una clara apuesta de la compañía por los productores locales y regionales.

Asimismo, ha recordado que se mantienen relaciones comerciales con más de mil empresas andaluzas, de las cuales, 180 son malagueñas, a las que se compran productos por valor de más de 200 millones de euros.

MÁS DE 200 REFERENCIAS DE UNA TREINTENA DE PRODUCTORES

La campaña se llevará a cabo en los centros Carrefour y Costasol de la capital (Rosaleda, Los Patios, Alameda), Coín, Mijas, Cala de Mijas, Estepona, Fuengirola, Torremolinos, Rincón de la Victoria y Antequera.

Las 200 referencias de 33 productores de Sabor a Málaga se pondrán a la venta en un lugar privilegiado en cada uno de los hipermercados de la provincia, concretamente en el pasillo central de productos frescos, además de estar situados como es habitual, en sus respectivas categorías.

En el caso de Carrefour Costasol de Torremolinos, los productos Sabor a Málaga se sitúan en un espacio de 300 metros cuadrados. Durante la jornada de hoy, 16 empresas adheridas al sello Sabor a Málaga han ofrecido degustaciones gratuitas de sus productos, en las que han participado las firmas Moreno Plaza, Prolongo, Famadesa, Industrias Cárnicas Perdiguero, Icarben, Frutas Gallego, Quesos Montes de Málaga, Bodegas Quitapenas, Narbona Solís, Rioliva, Padepan, Agüepan, La Alhaurina, Andadis, Dulces María Conejo y Cervezas Victoria.

Asimismo, se ha contado con la colaboración del chef del restaurante Los Mellizos Cristóbal Martín Cañada, quien ha elaborado una degustación de ensalada malagueña.