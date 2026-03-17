La Diputación de Málaga celebra en Ardales una gala para reconocer a las 22 'Mujeres del Año' de cuatro comarcas

La Diputación celebra en Ardales una gala para reconocer a 22 ‘Mujeres del Año’ del Guadalhorce, Sierra de las Nieves, Sierra Norte y Guadalteba - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

ARDALES (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha celebrado en Ardales la segunda gala Mujer del Año, encuentro en el que se reconoce el trabajo o el ejemplo de mujeres de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia a propuesta de las distintas concejalías de Igualdad. Se trata de la segunda de las cuatro galas comarcales que el ente provincial organiza con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo.

La gala ha contado con la participación de la diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Dolores Vergara, que ha destacado "el valor de cada una de estas mujeres de entornos rurales que han trabajado toda su vida por la igualdad de oportunidades en sus municipios, así como ha agradecido a los Ayuntamientos sus propuestas para hacer realidad estas galas tan necesarias para visibilizar el papel de la mujer en el desarrollo de sus pueblos".

En este sentido, la diputada provincial ha explicado que estas cuatro galas comarcales, donde se premiarán a 59 mujeres de la provincia, forman parte de los actos de la delegación de Igualdad de la Diputación de Málaga para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

HOMENAJEADAS

Las reconocidas en la segunda gala como 'Mujer del año' 2026, a propuesta de sus ayuntamientos, son las siguientes: Marisa Segura Zamudio (Álora); María Jesús Córdoba Cano (Archidona); María del Mar Reina Benítez (Campillos); Juana Ortega García (Ardales); Carmen Romo Medinilla (Cañete la Real); María Teresa Benavides Rioboo (Carratraca); Isabel Florido Gómez (Casarabonela); Sierra Carmona Borrego (Cuevas Bajas), Ángela Luque Palomo (Cuevas de San Marcos); María Narváez Ponce (El Burgo); y Lola Montenegro Fuentes (Fuente de Piedra).

También han sido distinguidas Dolores Trujillo Rengel (Sierra de Yeguas); Dolores García Rosas (Pizarra); Ana María Escobar Corral (Teba); María José Coto Canca (Tolox); Isabel Rosa García (Valle de Abdalajís); Salud Granados Mateos (Villanueva de Algaidas); María Galeote García (Villanueva de Tapia); Rosa García Vegas (Villanueva del Rosario); Gloria Aguilar Luque (Villanueva del Trabuco); Begoña García Gil (Yunquera); y María del Carmen Merchán Macías (Istán).

Esta ha sido la segunda de las cuatro galas comarcales que se celebrarán este año, en las que se entregarán un total de 59 reconocimientos. La siguiente cita será el 24 de marzo, el acto de Mujer del Año se realizará en el salón de actos del Ayuntamiento de Benahavís con siete premiadas. Y la última gala será en Cortes de la Frontera para reconocer a otras diez mujeres.