La Diputación de Málaga culmina la implantación del padrón online en 95 municipios - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha culminado el proyecto de implantación del padrón online en 95 municipios de la provincia, lo que permitirá la interconexión directa de información censal entre ayuntamientos y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El proyecto se ha desplegado en los 87 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia y en otros ocho ayuntamientos de mayor tamaño.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Gestión Económica Administrativa, Manuel Marmolejo, al tiempo que ha subrayado que la finalización del proyecto supone "un hito en la modernización administrativa de los ayuntamientos malagueños" al permitir conocer la evolución de la población en tiempo real, agilizar los trámites y dotar a cada entidad local de un sistema de gestión territorial propio vinculado al padrón pero independiente de él.

BALANCE DEL PROYECTO

Entre las actuaciones del proyecto que se han desarrollado se encuentra la de poner orden en el mapa oficial de calles de los municipios. En concreto, se ha revisado a fondo el llamado Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU), la base de datos pública que recoge cómo se llaman las calles, los caminos y qué número tiene cada portal en todo el territorio andaluz.

"El objetivo era detectar y corregir los desajustes entre ese callejero y el Padrón Municipal de Habitantes, es decir, el registro donde figura empadronado cada vecino", ha explicado Marmolejo.

Ha detallado que como resultado del despliegue, los 95 ayuntamientos cuentan ya con un nuevo modelo de datos para el almacenamiento y la gestión de la información censal, así como con un sistema de intercambio en tiempo real con el INE que incorpora información catastral.

Cada municipio dispone, además, de una base de datos de viviendas unificada a nivel nacional, en la que cada inmueble se identifica mediante un código único basado en la referencia catastral del territorio fiscal común, lo que permite separar de forma definitiva la información sobre el territorio de la información sobre las personas.

Paralelamente, se ha facilitado a las entidades locales un conjunto de herramientas que permiten la consulta de empadronamiento y la tramitación de altas, bajas y modificaciones de datos personales a través de canales electrónicos.

Así, Marmolejo ha incidido en que la nueva arquitectura tecnológica mejora el antiguo modelo de intercambio de información basado en ficheros mensuales por un sistema de comunicaciones inmediatas mediante servicios web entre los padrones municipales y el INE.

Por último, el proyecto ha contado con una inversión de 676.379,96 euro, cofinanciados con fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Se ha desarrollado siguiendo un proceso estructurado en cinco fases --planificación y preparación, diseño del sistema, desarrollo e implementación, capacitación y soporte, y evaluación y mejora continua--, con una implantación gradual que se inició con una fase piloto antes de generalizarse al conjunto de municipios beneficiarios.

Por último, el vicepresidente ha recordado que la gestión del proyecto ha correspondido a los servicios de Informática y Telecomunicaciones y de Información Territorial, en coordinación con el servicio de Recursos Europeos, y ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos participantes, cuyo personal técnico ha recibido formación específica para el uso de las nuevas herramientas.