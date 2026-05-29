La Diputación de Málaga impulsa la campaña del Tomate Huevo Toro 2026 con un diverso programa de actividades

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, presenta el programa de actividades de la campaña Tomate Huevo Toro 2026. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga organiza, junto a la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y el GDR Valle del Guadalhorce, el programa de actividades de la campaña Tomate Huevo Toro 2026, una iniciativa destinada a promocionar este producto cultivado al aire libre en la comarca y a reforzar su presencia en la gastronomía malagueña.

La campaña contará este verano con un amplio calendario de propuestas culturales, gastronómicas y divulgativas dirigidas a productores, restauradores, consumidores y visitantes.

La programación de este año incorpora como principal novedad el I Concurso de Poesía 'Huevo Toro Guadalhorce: el tomate que inspira', una convocatoria de ámbito nacional que busca unir cultura, literatura y agricultura a través de composiciones poéticas inspiradas en uno de los productos más emblemáticos de la huerta malagueña.

El certamen permanecerá abierto del 25 de mayo al 25 de junio y culminará con un acto público de entrega de premios a los tres poemas finalistas.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha destacado que "el Tomate Huevo Toro es mucho más que un producto agrícola; además de ser un producto exquisito, representa la identidad de la comarca del Valle del Guadalhorce, el trabajo de muchas familias productoras y una forma de entender la agricultura vinculada al territorio, la calidad y la tradición".

Al respecto, ha señalado que "desde la Diputación apoyamos y organizamos este tipo de iniciativas para dar visibilidad a uno de los productos más singulares de la provincia, que ayuda a fortalecer la economía local, la gastronomía y la proyección del interior y de los pueblos de Málaga".

Ortega ha subrayado que "esta campaña vuelve a demostrar la capacidad del Valle del Guadalhorce para generar propuestas que combinan gastronomía, turismo y participación ciudadana".

Ha añadido que "la incorporación de un concurso de poesía permite acercar el Tomate Huevo Toro a todos los públicos y reforzar ese vínculo emocional que existe entre la ciudadanía y un producto ligado al verano malagueño, a la agricultura y a la gastronomía".

De igual modo, el vicepresidente ha señalado que la consolidación del Tomate Huevo Toro como referente gastronómico "es fruto de la apuesta de los productores, agricultores y familias que han trabajado durante años para situar un producto de calidad en la mesa malagueña y proyectarlo también fuera de la provincia".

"Cuando uno llega a un restaurante y lee Tomate Huevo Toro, tomate del Guadalhorce o tomate de Coín, se siente orgulloso, porque esa es también la labor de las administraciones: poner herramientas al servicio de la promoción de nuestros pueblos y de sus productos", ha afirmado.

La programación de 2026 incluirá actividades dirigidas tanto al sector productor como al público general. Entre las principales acciones previstas se encuentra el tradicional acto de inicio de campaña, que se celebrará a finales de junio en una finca productora de la comarca, coincidiendo con el comienzo de la recolección del tomate cultivado al aire libre. Este encuentro reunirá a representantes institucionales, productores, chefs, restauradores y divulgadores gastronómicos.

El programa contempla además una jornada técnica especializada para productores, orientada a fomentar la profesionalización del sector y la mejora de las técnicas de cultivo de esta variedad tradicional. A ello se sumará una nueva edición de la Tertulia Gastronómica Tomate Huevo Toro, concebida como un espacio de reflexión y debate sobre la historia, la cultura y la gastronomía vinculadas a este producto.

La promoción gastronómica volverá a tener un papel protagonista con la Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro, que durante el mes de agosto llevará a restaurantes de toda la provincia platos elaborados con este tomate como ingrediente principal.

Asimismo, regresará el Torneo Tomate Huevo Toro a las calles de Alhaurín Golf, uniendo deporte y gastronomía, así como la Verbena Tomatera, que celebrará su tercera edición los días 13 y 14 de agosto en la Alameda de Coín con actuaciones musicales y degustaciones populares.

Como es habitual, el programa culminará el 15 de agosto con el Concurso Cata Subasta del Tomate Huevo Toro, que tendrá lugar en el Parque San Agustín de Coín. Productores de toda la comarca participarán en esta cata concurso, en la que un jurado especializado valorará aspectos como el sabor, el color, el aroma y la textura.

Posteriormente, el lote ganador será subastado con fines benéficos en una puja que cada año despierta una gran expectación y que en la pasada edición alcanzó los 18.000 euros por la caja ganadora.

La campaña se completará con una acción promocional en mupis repartidos por Málaga capital y distintos puntos de la Costa del Sol durante los meses de julio y agosto, con el objetivo de ampliar la visibilidad de un producto convertido ya en referente de la agricultura y la gastronomía malagueñas.

La campaña Tomate Huevo Toro 2026 vuelve así a reivindicar el valor de la agricultura tradicional del Valle del Guadalhorce, la labor de sus productores y la calidad de un tomate cultivado al aire libre que se ha consolidado como uno de los grandes símbolos gastronómicos del verano en la provincia de Málaga.