La Diputación de Málaga impulsa las jornadas de empleo en el sector sociosanitario 'Cuidamos contigo'

La presentación de 'Cuidamos contigo' en la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa 'Cuidamos contigo' jornadas de empleo en el sector sociosanitario, quee celebrarán del 9 al 23 de abril en los municipios de Alcaucín, Almáchar, Benamargosa, Cartajima, Cómpeta, La Viñuela y Montejaque.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, junto al delegado provincial de Clece, Pablo García Avilés, cuya empresa es la encargada de la formación, y el jefe de Grupo de Servicios Sociales de Atende Málaga, Carlos López Perea, filial de Clece especializada en servicios sociosanitarios, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

En concreto, estas jornadas están dirigidas a quienes trabajan en el ámbito sociosanitario, a quienes han cuidado en su familia y sienten que podrían profesionalizar esa experiencia, y a cualquier persona en búsqueda de empleo. Asimismo, no se necesita inscripción y los interesados sólo tienen que asistir el día de cada jornada.

Por su parte, la vicepresidenta ha destacado el compromiso de la Diputación con los servicios esenciales y con facilitar que iniciativas como esta lleguen a los municipios donde más se necesitan. Además, ha puesto en valor el trabajo del auxiliar de cuidado a domicilio, un empleo con "estabilidad, cercanía, posibilidades de formación y, sobre todo, un impacto social directo", puesto que, especialmente en los municipios pequeños, la ayuda a domicilio es el recurso que permite que una persona mayor o dependiente "siga en su casa, en su entorno, con dignidad y con seguridad".

Según la Diputación, también es un "apoyo decisivo" para las familias cuidadoras, pero para sostener ese servicio hace falta reforzar equipos y "cubrir vacantes, sustituciones, ampliaciones y nuevas necesidades con profesionales disponibles".

En concreto, en el medio rural, esta necesidad se nota antes y con más intensidad, puesto que "hay más dispersión, más dificultades de desplazamiento y menos canales para conectar ofertas y candidatos con rapidez". En esta línea, han precisado que, cuando faltan profesionales, no solo se complica la organización, sino que "se resiente la continuidad de la atención, y eso afecta a personas que no pueden esperar".

Por eso, estos cursos pretenden dar una respuesta práctica, cercana y orientada a resultados mediante el acercamiento de "la información, la orientación y el proceso de selección a los propios municipios". De este modo, cualquier persona interesada, con experiencia o con vocación, tendrá la oportunidad de asistir y entender en qué consiste el trabajo, resolver dudas reales --horarios, compatibilidad, requisitos, formación, convalidaciones-- y dar el siguiente paso "sin barreras".

De este modo, los cursos se dividirán en tres fases. Primero, información directa sobre el servicio y el puesto; segundo, atención personalizada para orientar a cada candidato según su situación; y tercero, entrevistas en el momento para quienes quieran incorporarse al sector.

Según el delegado provincial de Clece, este "esfuerzo" tiene "un valor añadido" al generar empleo local. "Hablamos de oportunidades en el propio municipio o en el entorno cercano, reduciendo desplazamientos y favoreciendo la conciliación. Y, a la vez, reforzamos una red de cuidados que sostiene la vida cotidiana de los pueblos", ha añadido.

En suma, las jornadas se celebrarán el 9 de abril en Cartajima, el 10 en Montejaque, el 15 en Almárchar, el 16 Benamargosa, el 17 en Cómpeta, el 22 en Alcaucín y el 23 en La Viñuela.