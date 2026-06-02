La Diputación de Málaga impulsa un proyecto de recogida de residuos en pueblos de menos de 5.000 habitantes

Jornada técnica 'Gestión de Residuos Específicos Municipales' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga (Cprsum), impulsa soluciones para mejorar la recogida de residuos específicos en municipios menores de 5.000 habitantes mediante puntos limpios móviles y de proximidad, con el objetivo de facilitar a los pueblos pequeños instalaciones adecuadas.

Esta actuación se ha abordado en la jornada técnica 'Gestión de Residuos Específicos Municipales', celebrada en La Térmica, en la que el Cprsum ha puesto en común la situación actual de la recogida selectiva de residuos específicos y ha avanzado en soluciones concretas para los municipios de menor población.

El presidente del Cprsum, y diputado de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez, ha explicado que "los municipios de menos de 5.000 habitantes tienen una dificultad importante en la gestión de sus puntos limpios, porque se trata de una competencia municipal y muchos ayuntamientos pequeños no cuentan con los recursos suficientes para disponer de instalaciones adecuadas".

Rodríguez ha señalado que "desde la Diputación y el Consorcio Provincial prestamos apoyo en algunos puntos limpios con la gestión de los contenedores, trasladándolos a las plantas de transferencia y a los vertederos correspondientes, mientras que la supervisión normativa corresponde a la Junta de Andalucía".

El presidente del Cprsum ha subrayado que "muchos pueblos pequeños no tienen capacidad de terreno ni capacidad económica para implantar un punto limpio en condiciones, que pueda dar salida tanto a residuos ordinarios como a residuos específicos, como electrodomésticos, aparatos eléctricos o voluminosos".

Rodríguez ha explicado que el Cprsum participa en el proyecto europeo eWAsTER junto a distintos países de la Unión Europea. En el marco de esta iniciativa, se ha celebrado esta jornada y se ha realizado un estudio para analizar posibles soluciones a los problemas detectados en municipios de menor población.

El proyecto europeo eWAsTER, desarrollado dentro del programa Interreg Euro-MED y cofinanciado por la Unión Europea, permite analizar soluciones para mejorar la gestión de residuos específicos municipales, especialmente en territorios rurales.

En la provincia de Málaga, el trabajo ha permitido estudiar la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como electrodomésticos, ordenadores o televisores, así como de voluminosos, entre ellos muebles, sofás y otros enseres.

El diagnóstico del Cprsum ha incluido visitas a 40 municipios consorciados de la Axarquía y la Serranía de Ronda. De ellos, 35 cuentan con un punto de recogida selectiva operativo, aunque se han detectado carencias en señalización, control de acceso, cartelería informativa, equipamiento específico y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Entre las principales deficiencias detectadas figura la falta de espacios cubiertos para este tipo de aparatos, así como la ausencia de básculas, jaulas o contenedores normalizados. Estas circunstancias ponen de manifiesto la necesidad de diseñar un modelo adaptado a la realidad de los pueblos pequeños.

En este contexto, Rodríguez ha destacado que "la implantación de puntos limpios estratégicos, de proximidad y móviles se plantea como una solución esencial para mejorar la recogida de este tipo de residuos en los municipios donde no resulta viable contar con una instalación fija convencional".

Además, la jornada ha abordado la adaptación obligatoria a las leyes 7/2022 y 2/2026 y ha dado cuenta de la puesta en marcha de la recogida selectiva de biorresiduos que el Consorcio está implantando en 41 municipios, dentro del avance hacia una gestión más eficiente y sostenible.

La Diputación de Málaga y el Cprsum continuarán trabajando con los ayuntamientos para definir soluciones adaptadas a cada realidad municipal y ofrecer a los municipios menores de 5.000 habitantes herramientas eficaces para mejorar la gestión de sus residuos.

Con estas actuaciones, la institución provincial refuerza su compromiso con los municipios pequeños, la sostenibilidad ambiental y la prestación de servicios públicos esenciales, consolidando un modelo de gestión más cercano y eficiente.