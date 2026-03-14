La Diputación de Málaga organiza un taller de aplicación de sistemas de IA en las Administraciones Públicas

La Diputación organiza un taller de aplicación de sistemas de IA en las Administraciones Públicas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha organizado esta semana el taller 'Metodología para ayudar a las Administraciones Públicas a aplicar sistemas de IA', en el que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) presentó su nueva herramienta diseñada para ayudar a las instituciones andaluzas a implementar sistemas de Inteligencia Artificial de manera responsable y conforme a la normativa de protección de datos.

La vicepresidenta de Atención al Municipio, María Francisca Caracuel, ha inaugurado la jornada, a la que asistido 40 técnicos y responsables de sistemas de los ayuntamientos malagueños que actualmente están implementando sistemas de Inteligencia Artificial, de la propia Diputación y de sus centros dependientes.

El objetivo del taller fue dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para abordar la realización de una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) mediante el uso de una aplicación diseñada y desarrollada por el CTPDA. Dicha herramienta supone un gran apoyo a las Administraciones Públicas en la implementación de sistemas de inteligencia artificial de manera responsable y en su adecuación al marco normativo de protección de datos personales.

El taller fue impartido por Blanca Álvarez Yaque, directora del Área de Protección de Datos del CTPDA, y por Manuel González Seco, jefe del Gabinete de Cumplimiento del CTPDA, quienes destacaron la importancia de poner en funcionamiento los sistemas de Inteligencia Artificial de manera segura, reflexionando sobre los riesgos y potenciales beneficios de la IA y promoviendo el cumplimiento normativo desde la concepción inicial de los proyectos, incluso antes de la elaboración de los pliegos.

Por su parte, María Francisca Caracuel destacó el gran potencial de la Inteligencia Artificial como herramienta de trabajo que permitirá un aumento de la eficiencia de las Administraciones Públicas. Sin embargo, también recordó que también puede presentar algunos riesgos, como dar lugar a respuestas incorrectas o sesgadas, comprometer la legitimidad del tratamiento de datos personales o el carácter reservado de la información confidencial.

Por ello, subrayó la importancia y obligatoriedad de cumplir con la normativa de protección de datos desde el diseño, y en particular del cumplimiento de la 'Instrucción reguladora de la utilización de sistemas de Inteligencia Artificial por los empleados públicos de la Diputación Provincial de Málaga', recientemente aprobada para el uso responsable de la IA en la institución.