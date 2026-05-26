La Diputación de Málaga organiza un taller sobre aplicación de sistemas de IA en las administraciones públicas

II Taller De Aplicación De Sistemas IA En Las Administraciones Públicas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha celebrado este martes el 'II Taller de aplicación de sistemas IA' en las administraciones públicas, organizado por el Servicio de Formación-ISEL de Diputación de Málaga con la colaboración del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (Ctpda).

Casi un centenar de técnicos y responsables de sistemas de los ayuntamientos malagueños, de la propia Diputación y de sus centros dependientes han participado en el encuentro, destinado a facilitar a quienes desempeñan su trabajo en entidades públicas los instrumentos que permitan avanzar en el cumplimiento de la ley y aumentar la eficiencia y calidad en los servicios prestados a la ciudadanía.

La vicepresidenta y diputada de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social Corporativa de la Diputación de Málaga, María Francisca Caracuel, ha destacado en el inicio del taller que "la IA es una tecnología con un gran potencial para ser utilizada por las administraciones públicas como herramienta de trabajo que aumente su eficiencia".

La jornada ha contado con la presencia de dos técnicos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que han diseñado una herramienta para ayudar a las administraciones a aplicar sistemas de IA en el trabajo: la directora del área de Protección de Datos, Blanca Yagüe, y el jefe de Gabinete de Cumplimiento, Manuel González.

Caracuel ha matizado que, junto a los "innegables beneficios" que puede aportar, presenta una vertiente que puede generar nuevos problemas, dar lugar a respuestas incorrectas o sesgadas y comprometer la legitimidad del tratamiento de datos personales, el carácter reservado de la información confidencial y la vulneración de la propiedad intelectual.

"Todos los riesgos deben ser analizados y corregidos con la aplicación de las medidas que los reduzcan a niveles aceptables, ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que el objetivo del encuentro es dotar a los responsables del tratamiento de los conocimientos necesarios para abordar la realización de una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) mediante el uso de esta herramienta.

El taller ha concluido con reflexiones y la participación por parte de los asistentes, que ven en las nuevas tecnologías aplicadas a la administración un aumento en eficiencia, eficacia, simplificación y ahorro de costes, y consideran que la IA es una herramienta fundamental para el desarrollo de su cometido.