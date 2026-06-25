La Diputación de Málaga presenta el documental ‘Al otro lado’ para visibilizar su lucha contra la soledad no deseada

Presentación del documental 'Al otro lado' contra la soledad no deseada entre mayores - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha presentado este jueves en el auditorio Edgar Neville el documental 'Al otro lado', una producción audiovisual que pone rostro y voz al trabajo que desde la institución se desarrolla para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores de la provincia.

Durante la presentación del documental, el diputado de Mayores, José Santaolalla, ha estado acompañado por la decana del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, Mariela Checa, y por numerosos participantes de los talleres de ocio y tiempo libre que impulsa la Diputación en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Algunos de ellos son protagonistas del propio documental.

La cinta muestra el impacto humano del 'Plan Contra la Soledad No Deseada' a través de testimonios de usuarios, monitores, profesionales del Colegio Oficial de Psicología y responsables de la Diputación, reflejando cómo una llamada, una actividad o un encuentro pueden cambiar la vida de quienes se sienten solos.

Este documento audiovisual hace también referencia al teléfono gratuito 900 92 30 92, operativo las 24 horas del día y los siete días de la semana, que ofrece escucha, acompañamiento y apoyo a las personas mayores de la provincia.

Con esta producción, la institución provincial pretende dar visibilidad a una labor que se desarrolla de forma constante durante todo el año y que engloba talleres, visitas culturales, conciertos, programas de lectura, actividades de ocio y otras iniciativas en las que participan alrededor de 3.000 vecinos de municipios de menos de 20.000 habitantes.

El documental, podrá visionarse en el canal de Youtube de la Delegación de Mayores (youtube.com/@MayoresDiputacióndeMálaga) y a través de los servicios de streaming de 101 TV. Esta iniciativa, supone, además, el punto de partida de una amplia campaña que pone en marcha la Diputación de Málaga para sensibilizar contra la soledad no deseada.

Con este programa, que recorrerá toda la provincia, contempla el reparto de miles de carteles informativos en ayuntamientos, centros de salud, farmacias, centros de participación activa y otros espacios frecuentados por personas mayores, con el objetivo de difundir el teléfono de atención.

Además, se distribuirán más de 10.000 imanes con el número 900 92 30 92 para que permanezca siempre visible en los hogares y pueda utilizarse con facilidad cuando sea necesario.